Minić: Porodica Petković iz Panjika kod Lukavca, dobiće montažnu kuću

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će višečlanoj porodici Petković iz povratničkog sela Panjik kod Lukavca što prije biti obezbijeđena montažna kuća, nakon što su u požaru ostali bez krova nad glavom.

"Imamo mehanizme da pomognemo i danas sam dao nalog da im se obezbijedi montažna kuća. Informacija o ovom slučaju potresla je sve, ne samo u Republici Srpskoj, već u cijelom regionu", rekao je Minić novinarima.

U srpskom povratničkom selu Panjik kod Lukavca izgorjela je kuća u kojoj je Dejan Petković živio sa suprugom i sedmoro djece, rekao je ranije Srni načelnik opštine Petrovo Ozren Petković.

Petković je naveo da je ova porodica lošeg imovinskog stanja i da objekat koji je izgorio nije u njihovom vlasništvu, prenosi Srna.