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Minić: Porodica Petković iz Panjika kod Lukavca, dobiće montažnu kuću

Autor:

ATV
17.06.2026 14:22

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će višečlanoj porodici Petković iz povratničkog sela Panjik kod Lukavca što prije biti obezbijeđena montažna kuća, nakon što su u požaru ostali bez krova nad glavom.

"Imamo mehanizme da pomognemo i danas sam dao nalog da im se obezbijedi montažna kuća. Informacija o ovom slučaju potresla je sve, ne samo u Republici Srpskoj, već u cijelom regionu", rekao je Minić novinarima.

U srpskom povratničkom selu Panjik kod Lukavca izgorjela je kuća u kojoj je Dejan Petković živio sa suprugom i sedmoro djece, rekao je ranije Srni načelnik opštine Petrovo Ozren Petković.

Petković je naveo da je ova porodica lošeg imovinskog stanja i da objekat koji je izgorio nije u njihovom vlasništvu, prenosi Srna.

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Tagovi :

Savo Minić

porodica Petković

Vlada Republike Srpske

požar

Komentari (4)

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