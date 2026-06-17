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Neprihvatljiv zahtjev Kluba Bošnjaka o Deklaraciji o zatvaranju OHR-a

Autor:

ATV
17.06.2026 13:40

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Уставни суд Републике Српске
Foto: ATV

Neprihvatljiv je zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u Odluci o usvajanju Deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, odlučilo je danas Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.

Vijeće je ocijenilo da, s obzirom na sadržinu i formu osporene Deklaracije, kao i pitanja koja se njome tretiraju, proizlazi da ovaj akt ne sadrži pravne norme opšteg karaktera, niti se na opšti pravno obavezujući način uređuju neki odnosi, saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.

Imajući u vidu da se osporenom Deklaracijom izražava politički stav Narodne skupštine Republike Srpske u pogledu određenih pitanja političke prirode koja su u vezi sa pravima i dužnostima Republike i drugim opštim pitanjima od interesa za građane Republike, Vijeće je ocijenilo da osporena Deklaracija ni po sadržini, ni po formi, nema karakter opšteg pravnog akta, prenosi Srna.

Zbog toga je, navodi se u saopštenju, Vijeće utvrdilo da nije u njegovoj nadležnosti da ocjenjuje saglasnost osporene Deklaracije sa odredbama Ustava kojima se štite vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

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Ustavni sud Republike Srpske

Deklaracija o zatvaranju OHR

visoki predstavnik

zatvaranje OHR-a

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