Saničanin: Pokazali smo da možemo da igramo protiv Levskog, nadamo se pozitivnom ishodu

Kapiten banjalučkog Borca Siniša Saničanin nakon remija sa Levskim kaže da su pokazali da mogu da igraju protiv tima iz Sofije i da sa pozitivnim rezultatom idu u Bugarsku gdje se nadaju dobrom ishodu.

"U igri smo i dalje, imamo pozitivan rezultat. Pokazali smo da možemo da igramo, poštujemo protivnika. Kao što smo najavljivali, bila je prava evropska, tvrda utakmica. Mislim da su navijači imali šta da vide. Idemo sa pozitivnim rezultatom u Sofiju i nadamo se pozitivnom ishodu", kaže Saničanin.

Smatra da je neriješen rezultat realan i poziva navijače Borca da u što većem broju dođu u Sofiju.

"Prvo poluvrijeme je pripalo nama, dobro smo izgledali. Drugo je pripalo njima. Na momente smo imali neke šanse koje nismo iskoristili, oni su iskoristili svoju. Na kraju 1:1, ipak mislim da je realan rezultat. Pokazali smo da možemo da igramo", rekao je Saničanin.

Luka Juričić: Vjerujem u prolaz

Strijelac jedinog gola na meču za Borac Luka Juričić kaže da su igrali meč protiv dobrog i taktički pripremljenog protivnika.

Luka Juričić

"Znali smo da nas to čeka, bili smo pripremljeni za to i u prvom poluvremenu smo veoma dobro odgovorili svim zahtjevima. Međutim, u drugom poluvremenu smo se nesvjesno se povukli i dopustili smo da primimo taj nesrećni pogodak", kaže Juričić.

Za atmosferu meča u Banjaluci kaže da je bila fantastična zbog čega se zahvaljuje navijačima, a za revanš meč koji se igra za sedam dana kaže da vjeruje u prolazak i pobjedu Borca.