Borac poveo protiv Levskog: Juričić pogodio sa bijele tačke

Fudbaleri banjalučkog Borca dočekaće večeras u Prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona bugarskog šampiona Levski iz Sofije. Meč počinje u 20:30 časova.

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Poluvrijeme

Fudbaleri Borca nakon prvog poluvremena vode protiv Levskog iz Sofije. Banjalučka ekipa tokom prvog poluvremena osim postignutog gola sve vrijeme je ugrožavala gol Levskog. Nekoliko dobrih prilika nisu uspjeli realizovati, ali ostavili su dobar utisak na terenu.

40' Damir Hrelja je napravio solo prodor, ali nije ušao u šansu jer mu je protivnički igrač oduzeo loptu.

21' Kakva šansa za Borac! Hrelja je sjajno proigrao Rogana, a bek Borca je šutirao zamalo pored gola.

Borac Levski

15' Sporna situacija u kaznenom prostoru Bugara. Oboren je igrač Borca, ali ovaj put nije bilo penala.

Borac Levski

9' Juričić je uzeo loptu, namjestio se i pogodio za 1:0!

Fudbal Pogledajte kako je Borac poveo protiv Levskog

7' Penal za Borac!!!

Borac Levski

1' Počeo je meč u Banjaluci. Gradski stadion je put, a meč sa tribina prave Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske i Milorad Dodik, lider SNSD-a.

Milorad Dodik i Savo Minić

Trener Banjalučana Vinko Marinović odredio je prvih 11 za ovaj meč.

FK Borac: Ćetković, Rogan, Paskal, Saničanin (K), Herera, Ogrinec, Deket, Jojić, Hrelja, Juričić i Savić.

Fudbal Navijači Borca pristižu na stadion pred meč sa Levskim

Levski Sofija: Vucov (GK), Kamedem, Dimitrov (K), Serafimov, Maikon, Seržinjo, Trdin, Buras, Kuso, Reinaldo i Everton.