Sud odlučio: Marin Le Pen se može kandidovati za predsjednika Francuske

Lider francuske desnice Marin Le Pen dobila je dozvolu da se kandiduje za predsjednika Francuske sljedeće godine, nakon što je žalbeni sud smanjio njenu kaznu zbog zloupotrebe sredstava EU, ali joj je naložio da godinu dana nosi elektronski nadzorni uređaj.

Sud je potvrdio presudu protiv Le Pen za pronevjeru sredstava Evropskog parlamenta, ali je značajno skratio zabranu obavljanja javnih funkcija, koja je prvobitno iznosila pet godina.

Svijet Nosiće nanogicu: Marin Le Pen osuđena na tri godine zatvora

Kao kaznenu mjeru, dobila je ograničenje kretanja, obavezu da nosi nadzorni uređaj "nanogicu" i da svako veče do 21:00 čas bude u svom domu.

Le Penova je tri puta u posljednjih 15 godina pokušala da osvoji predsjedničku funkciju, a sada angažmanom u političkoj kampanji rizikuje da prekorači dozvoljeno vrijeme, i da joj se vrati prvobitno izrečena kazna.

Njena stranka trenutno vodi u istraživanjima javnog mnjenja uoči izbora koji će biti održani u aprilu sljedeće godine, prenosi Srna.