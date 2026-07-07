Kako da dobijete do 600 evra ako vam kasni let: Usvojena nova pravila

Evropski parlament odobrio je nova pravila kojima se dodatno jačaju prava putnika u vazdušnom saobraćaju, a promjene donose niz važnih novina za milione građana koji putuju avionom.

Nova pravila odnose se, između ostalog, na naknade zbog kašnjenja i otkazivanja letova, ručni prtljag, smještaj djece pored roditelja, povrat novca i jasnije informisanje putnika o njihovim pravima.

Jedna od najvažnijih odluka jeste zadržavanje prava na novčanu naknadu kada putnik na konačno odredište stigne sa najmanje tri sata zakašnjenja, pod uslovima predviđenim pravilima.

Iznosi naknade ostaju od 250 do 600 evra, u zavisnosti od dužine leta.

Naknade ostaju do 600 evra

Putnici će i dalje moći da računaju na naknade u rasponu od 250, 400 ili 600 evra, u zavisnosti od udaljenosti leta i okolnosti konkretnog slučaja. Zadržavanje praga od tri sata posebno je važno jer je tokom pregovora postojala mogućnost da putnici na naknadu moraju da čekaju duže.

Nova pravila trebalo bi da donesu i jednostavniji postupak za ostvarivanje prava.

Kada postoji osnov za naknadu zbog kašnjenja ili otkazivanja leta, aviokompanija bi trebalo putniku da dostavi unapred popunjen obrazac za zahtjev. Cilj je da putnici više ne moraju sami da prolaze kroz komplikovane procedure i traže način da ostvare pravo koje im pripada.

Važne promjene za ručni prtljag

Posebnu pažnju privlače nova pravila koja se odnose na prtljag u kabini aviona. Putnicima bi trebalo da bude omogućeno da bez dodatne naknade unesu jedan lični predmet, poput manje torbe ili ranca koji može da stane ispod sjedišta.

Pravila dodatno uređuju i pitanje ručnog prtljaga, kao i način na koji aviokompanije prikazuju njegove troškove.

Cilj je veća transparentnost cijena, kako putnik prilikom kupovine karte ne bi tek u kasnijim koracima otkrio dodatne iznose koji značajno povećavaju konačnu cijenu putovanja.

Djeca do 14 godina uz roditelje bez doplate

Nova pravila donose važnu promjenu i za porodice. Djeca mlađa od 14 godina trebalo bi da sjede pored roditelja ili odrasle osobe koja ih prati bez dodatne naknade. Time se ograničava praksa u kojoj porodice moraju dodatno da plate izbor sjedišta samo da bi dijete sjedilo uz roditelja. Slična zaštita predviđena je i za putnike kojima je potrebna posebna pomoć, uključujući osobe smanjene pokretljivosti.

Šta ako propustite prvi let

Još jedna važna promjena odnosi se na takozvanu „no-show“ praksu. Putnici koji ne iskoriste prvi segment putovanja ne bi trebalo automatski da izgube pravo na preostale letove iz iste rezervacije. Ovo je posebno važno kod povratnih karata i putovanja koja uključuju više segmenata.

Do sada je putnik u pojedinim situacijama mogao da se suoči sa otkazivanjem ostatka rezervacije samo zato što nije iskoristio prvi let. Nova pravila jačaju zaštitu putnika od takve prakse.

Jasnija prava kod otkazivanja i kašnjenja

Putnici bi trebalo da dobiju jasnije informacije o tome šta im pripada kada let kasni ili bude otkazan. To uključuje pravo na preusmjeravanje, povrat novca i odgovarajuću pomoć, u zavisnosti od okolnosti. Ako aviokompanija ne ponudi odgovarajuće preusmjeravanje u predviđenom roku, putnik bi pod određenim uslovima mogao sam da organizuje alternativni prevoz i zatim traži nadoknadu opravdanih troškova.

Pravila dodatno preciziraju obaveze prevoznika kako bi se smanjio prostor za različita tumačenja i dugotrajne sporove.

(Indeks)