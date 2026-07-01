Pao avion u Engleskoj: Ima poginulih

Dvije osobe su poginule nakon što se mali avion srušio na njivu u blizini grada Ongar u engleskoj grofoviji Eseks, saopštila je britanska policija.

Nesreća se dogodila tokom „kratkog panoramskog leta“.

Glavni detektiv Morgan Kronin iz Uprave za teški kriminal Kenta i Eseksa detaljnije je objasnio šta se tačno dogodilo.

"Juče oko podneva, u utorak, 30. juna, mali avion poletio je sa aerodroma Sjeverni Vild na letu za koji se očekivalo da će biti veoma kratak. Dvosedi avion tipa Cesna bio je angažovan za kratki promotivni let sa putnikom, ali se, nažalost, nije vratio", rekao je Kronin, pa dodao:

"U 12.30 časova primili smo poziv građana koji su prijavili da se mali avion srušio na njivu pored Mill Lanea, u blizini Ongara. Sa velikom tugom potvrđujemo da su obe osobe koje su se nalazile u avionu izgubile život.“

Policija je saopštila da formalna identifikacija stradalih još nije obavljena.

🔴🇬🇧 Plane Crash Accident Cessna 152 G-BRCD, Tuesday 30 June 2026. Field off Mill Lane, High Ongar, Epping Forest, Essex - UK.

2 fatalities

➡️https://t.co/tVqmuAln9o via @AviationSafety pic.twitter.com/puangbd7Fo — PLANES OF LEGEND ✈️ (@PlanesOfLegend) July 1, 2026

(telegraf)