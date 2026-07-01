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U zgradi u Belgiji izbio požar: Ima povrijeđenih

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 13:05

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Зграда у Белгији
Foto: Društvena mreža X/Scope Report

Nekoliko ljudi je poginulo u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antverpenu u srijedu ujutru, saopštila je lokalna policija. U požaru je bilo i povrijeđenih, a zgrada je potpuno evakuisana, piše Rojters .

Požar je izbio na osmom spratu

Prema saopštenju policije, vatrogasci su primili poziv o požaru u naselju Linkerover u 9:53 časova. Požar je izbio na osmom spratu desetospratnice u kojoj je živjelo više od 200 stanovnika.

Apel stanovnicima

Nekoliko vatrogasnih jedinica iz različitih okruga poslato je na lice mjesta.

Policija je izdala upozorenje obližnjim stanovnicima pogođenim dimom. „Molimo lokalne stanovnike pogođene dimom da zatvore prozore i vrata i, ako je potrebno, isključe ventilaciju“, saopštila je policija.

(indeks)

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požar

Belgija

zgrada

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