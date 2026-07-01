U zgradi u Belgiji izbio požar: Ima povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Nekoliko ljudi je poginulo u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antverpenu u srijedu ujutru, saopštila je lokalna policija. U požaru je bilo i povrijeđenih, a zgrada je potpuno evakuisana, piše Rojters .
Prema saopštenju policije, vatrogasci su primili poziv o požaru u naselju Linkerover u 9:53 časova. Požar je izbio na osmom spratu desetospratnice u kojoj je živjelo više od 200 stanovnika.
Nekoliko vatrogasnih jedinica iz različitih okruga poslato je na lice mjesta.
JUST IN: Multiple people dead, several others seriously injured after an apartment building fire in Antwerp, Belgium. pic.twitter.com/xBSQ5kTbdO— Scope Report (@ScopeReport_) July 1, 2026
Policija je izdala upozorenje obližnjim stanovnicima pogođenim dimom. „Molimo lokalne stanovnike pogođene dimom da zatvore prozore i vrata i, ako je potrebno, isključe ventilaciju“, saopštila je policija.
(indeks)
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