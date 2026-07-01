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Autobus udario u zgradu u Španiji: Povređena 43 radnika, četvoro u kritičnom stanju

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 11:34

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Шпанска полиција
Foto: pexels/Daniel Cruz

Četrdeset tri radnika povređena su u nesreći koja se dogodila danas u španskom gradu Ljeidi kada je autobus udario u zgradu, saopštila je katalonska vatrogasna služba i Sistem za hitnu medicinsku pomoć (SEM).

Četiri osobe su u kritičnom stanju, sedam u teškom dok su ostali zadobili lakše povrede, prenosi Dia de Valjadolid.

Nesreća se dogodila u 7.16 časova, a u autobusu su se nalazili sezonski radnici.Na mjestu nesreće bio je prisutan veliki broj hitnih službi.

(kurir)

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Španija

Policija

autobus

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