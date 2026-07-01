Snažna oluja zahvatila Bukurešt, poginula jedna osoba

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba je poginula, a desetine kuća i vozila je oštećeno usljed jake oluje koja je pogodila rumunsku prijestonicu Bukurešt i 20 okruga, saopšteno je iz službi za vanredne situacije.
Samo u Bukureštu je prijavljeno gotovo 2.000 poziva za pomoć. Nekoliko metro stanica je poplavljeno.
Van Bukurešta, oluja je nanijela štetu u 60 gradova i sela. Jedna osoba je poginula kada je drvo palo na vozilo.
Društvo
Upozorenje na nevrijeme! Nakon toplotnog talasa dolaze nepogode za cijelu Srpsku!
Policija i vatrogasci su raspoređeni u nekoliko okruga i evakuišu poplavljene kuće i čiste ruševine.
Oluji je prethodio toplotni talas, sa temperaturom koja je u ponedjeljak, 29. juna i dan kasnije 30. juna u pojedinim dijelovima zemlje prelazila 40 stepeni Celzijusa, što je povećalo potrošnju energije i podiglo cijene električne energije, prenosi Srna.
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