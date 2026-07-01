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Snažna oluja zahvatila Bukurešt, poginula jedna osoba

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 09:41

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Снажна олуја захватила Букурешт, погинула једна особа
Foto: Pixabay

Jedna osoba je poginula, a desetine kuća i vozila je oštećeno usljed jake oluje koja je pogodila rumunsku prijestonicu Bukurešt i 20 okruga, saopšteno je iz službi za vanredne situacije.

Samo u Bukureštu je prijavljeno gotovo 2.000 poziva za pomoć. Nekoliko metro stanica je poplavljeno.

Van Bukurešta, oluja je nanijela štetu u 60 gradova i sela. Jedna osoba je poginula kada je drvo palo na vozilo.

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Policija i vatrogasci su raspoređeni u nekoliko okruga i evakuišu poplavljene kuće i čiste ruševine.

Oluji je prethodio toplotni talas, sa temperaturom koja je u poned‌jeljak, 29. juna i dan kasnije 30. juna u pojedinim dijelovima zemlje prelazila 40 stepeni Celzijusa, što je povećalo potrošnju energije i podiglo cijene električne energije, prenosi Srna.

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Oluja

nevrijeme

Bukurešt

poginula osoba

Pljuskovi

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