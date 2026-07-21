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Od Lenčeta do svjetske slave: Životna priča Olivere Katarine

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 22:40

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Преминула умјетница Оливера Катарина
Foto: YouTube/printscreen

Legendarna glumica, pjevačica i književnica Olivera Katarina preminula je danas u 87. godini u Beogradu.

Rođena kao Olivera Petrović 5. marta 1940. godine, važila je za jednu od najvećih umjetnica koje je iznjedrila nekadašnja Jugoslavija.

Još kao djevojčica pokazivala je izuzetan talenat za umjetnost, a nakon školovanja u Beogradu diplomirala je na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju.

Prve velike uspjehe ostvarila je u pozorištu, a potom je postala jedno od najprepoznatljivijih lica jugoslovenske kinematografije.

Svjetsku slavu stekla je ulogom Lenčeta u kultnom filmu „Skupljači perja“ reditelja Aleksandra Petrovića, koji je osvojio Gran pri žirija u Kanu i bio nominovan za Oskara.

Pored glume, izgradila je i izuzetno uspješnu muzičku karijeru, izvodeći tradicionalne srpske pjesme, romanse i šansone širom Evrope.

Nastupala je u najprestižnijim koncertnim dvoranama, uključujući parisku Olimpiju, a pjevala je i na zatvaranju Filmskog festivala u Kanu.

Tokom karijere objavila je brojne singlove i albume, pjevajući na više jezika i u različitim muzičkim žanrovima.

Umjetničko prezime Katarina dodala je svom imenu nakon smrti majke, a iza sebe je ostavila i memoarsku knjigu „Aristokratsko stopalo“ te zbirku poezije „Bijeli badnjaci“.

Ostvarila je zapažene uloge u filmovima „Skupljači perja“, „San“, „Goja“, „Biće skoro propast svijeta“ i „Mark of the Devil“, za koje je dobila brojna priznanja u zemlji i inostranstvu.

Filmski kritičari smatrali su je jednom od najznačajnijih glumica jugoslovenske kinematografije, a publika je pamtila po snažnom karakteru, jedinstvenom glasu i prepoznatljivoj scenskoj pojavi.

Njeno ime ostaće trajno upisano u istoriju srpskog i jugoslovenskog filma i muzike, a njen umjetnički doprinos nastaviće da inspiriše nove generacije.

(Glas Srpske)

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preminula Olivera Katarina

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Pjevačica

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