Od Lenčeta do svjetske slave: Životna priča Olivere Katarine

Autor:ATV redakcija
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Legendarna glumica, pjevačica i književnica Olivera Katarina preminula je danas u 87. godini u Beogradu.
Rođena kao Olivera Petrović 5. marta 1940. godine, važila je za jednu od najvećih umjetnica koje je iznjedrila nekadašnja Jugoslavija.
Još kao djevojčica pokazivala je izuzetan talenat za umjetnost, a nakon školovanja u Beogradu diplomirala je na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju.
Prve velike uspjehe ostvarila je u pozorištu, a potom je postala jedno od najprepoznatljivijih lica jugoslovenske kinematografije.
Svjetsku slavu stekla je ulogom Lenčeta u kultnom filmu „Skupljači perja“ reditelja Aleksandra Petrovića, koji je osvojio Gran pri žirija u Kanu i bio nominovan za Oskara.
Pored glume, izgradila je i izuzetno uspješnu muzičku karijeru, izvodeći tradicionalne srpske pjesme, romanse i šansone širom Evrope.
Nastupala je u najprestižnijim koncertnim dvoranama, uključujući parisku Olimpiju, a pjevala je i na zatvaranju Filmskog festivala u Kanu.
Tokom karijere objavila je brojne singlove i albume, pjevajući na više jezika i u različitim muzičkim žanrovima.
Umjetničko prezime Katarina dodala je svom imenu nakon smrti majke, a iza sebe je ostavila i memoarsku knjigu „Aristokratsko stopalo“ te zbirku poezije „Bijeli badnjaci“.
Ostvarila je zapažene uloge u filmovima „Skupljači perja“, „San“, „Goja“, „Biće skoro propast svijeta“ i „Mark of the Devil“, za koje je dobila brojna priznanja u zemlji i inostranstvu.
Filmski kritičari smatrali su je jednom od najznačajnijih glumica jugoslovenske kinematografije, a publika je pamtila po snažnom karakteru, jedinstvenom glasu i prepoznatljivoj scenskoj pojavi.
Njeno ime ostaće trajno upisano u istoriju srpskog i jugoslovenskog filma i muzike, a njen umjetnički doprinos nastaviće da inspiriše nove generacije.
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