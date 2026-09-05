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Uzbuna u Evropi: Više od 1.000 slučajeva virusa zapadnog Nila

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05.09.2026 09:57

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Биолог прегледа комарца у Солт Лејк Ситију, 26. августа 2019.
Foto: Tanjug/AP/Rick Bowmer

Širom Evrope registrovano je 1.086 infekcija virusom zapadnog Nila od početka ovogodišnje sezone prenosa, navodi se u podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti.

Infekcije su zabilježene do 3. septembra u 15 zemalja, navodi agencija EU u novom sedmičnom izvještaju.

Broj je naglo porastao tokom posljednjih nekoliko sedmica. Početkom avgusta bilo je zabilježeno nešto više od 240 slučajeva u sedam evropskih zemalja.

Najviše slučajeva ima Italija - 516, a slijede Grčka sa 284 i Španija sa 88, navodi se u izvještaju koji prenosi agencija DPA.

Virus zapadnog Nila uglavnom šire komarci među divljim pticama, ali zaraženi komarci mogu da ga prenesu i na ljude.

Prema njemačkom Institutu "Robert Koh", oko 20 odsto zaraženih ljudi razvije simptome slične gripu, praćene groznicom, dok se samo jedna od 100 osoba teško razboli, prenosi Srna.

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Tagovi :

virus Zapadnog Nila

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Evropa

panika

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