Uzbuna u Evropi: Više od 1.000 slučajeva virusa zapadnog Nila

Širom Evrope registrovano je 1.086 infekcija virusom zapadnog Nila od početka ovogodišnje sezone prenosa, navodi se u podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti.

Infekcije su zabilježene do 3. septembra u 15 zemalja, navodi agencija EU u novom sedmičnom izvještaju.

Broj je naglo porastao tokom posljednjih nekoliko sedmica. Početkom avgusta bilo je zabilježeno nešto više od 240 slučajeva u sedam evropskih zemalja.

Najviše slučajeva ima Italija - 516, a slijede Grčka sa 284 i Španija sa 88, navodi se u izvještaju koji prenosi agencija DPA.

Virus zapadnog Nila uglavnom šire komarci među divljim pticama, ali zaraženi komarci mogu da ga prenesu i na ljude.

Prema njemačkom Institutu "Robert Koh", oko 20 odsto zaraženih ljudi razvije simptome slične gripu, praćene groznicom, dok se samo jedna od 100 osoba teško razboli, prenosi Srna.