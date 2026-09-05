Uzbuna u Evropi: Više od 1.000 slučajeva virusa zapadnog Nila

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Širom Evrope registrovano je 1.086 infekcija virusom zapadnog Nila od početka ovogodišnje sezone prenosa, navodi se u podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti.
Infekcije su zabilježene do 3. septembra u 15 zemalja, navodi agencija EU u novom sedmičnom izvještaju.
Broj je naglo porastao tokom posljednjih nekoliko sedmica. Početkom avgusta bilo je zabilježeno nešto više od 240 slučajeva u sedam evropskih zemalja.
Najviše slučajeva ima Italija - 516, a slijede Grčka sa 284 i Španija sa 88, navodi se u izvještaju koji prenosi agencija DPA.
Virus zapadnog Nila uglavnom šire komarci među divljim pticama, ali zaraženi komarci mogu da ga prenesu i na ljude.
Prema njemačkom Institutu "Robert Koh", oko 20 odsto zaraženih ljudi razvije simptome slične gripu, praćene groznicom, dok se samo jedna od 100 osoba teško razboli, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
10
04
09
57
09
40
09
28
09
17
Trenutno na programu