Privedeno 20 lica tokom protesta u Atini i Solunu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Grčka policija privela je 20 lica tokom protesta učenika i zaposlenih u sektoru obrazovanja, javio je medijski servis "Skaj".
RIA Novosti podsjeća da je juče širom Grčke održano više protesta, tokom kojih nastavnici zahtijevaju veće plate i bolje uslove rada, a učenici adekvatnije finansiranje obrazovanja i bolje održavanje sektora.
U protestima u Solunu učestvovalo je gotovo 2.500 ljudi, a u Atini oko 1.500. Zbog protesta je angažovano oko 3.000 policajaca u Atini, a nekoliko ulica u centru prijestonice i Soluna je zatvoreno, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
16
05
16
00
15
50
15
47
15
36
Trenutno na programu