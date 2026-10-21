Privedeno 20 lica tokom protesta u Atini i Solunu

Foto: Tanjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Grčka policija privela je 20 lica tokom protesta učenika i zaposlenih u sektoru obrazovanja, javio je medijski servis "Skaj".

RIA Novosti podsjeća da je juče širom Grčke održano više protesta, tokom kojih nastavnici zahtijevaju veće plate i bolje uslove rada, a učenici adekvatnije finansiranje obrazovanja i bolje održavanje sektora. U protestima u Solunu učestvovalo je gotovo 2.500 ljudi, a u Atini oko 1.500. Zbog protesta je angažovano oko 3.000 policajaca u Atini, a nekoliko ulica u centru prijestonice i Soluna je zatvoreno, prenosi Srna.

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