Nermin Nikšić i Ramo Isak saslušani u Tužilaštvu

Predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak danas su ispitani u Posebnom od‌jelu Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (POSKOK), u svojstvu osumnjičenih, potvrđeno je za "Avaz".

Iz POSKOK-a su za "Avaz" kazali da su određena lica ispitana u svojstvu osumnjičenih u ovom predmetu, a kako nezvanično saznaju, riječ je upravo o Nikšiću i Isaku koji su ranije tražili odgodu saslušanja kako bi se dodatno pripremili.

Afera „Spengavanje“ izbila je u oktobru 2025. godine, nakon što su u javnost dospjele poruke iz mobilnog telefona tadašnjeg vršioca dužnosti direktora Federalne uprave policije (FUP) Vahidina Munjića. U središtu afere našli su se premijer FBiH Nermin Nikšić, njegovi saradnici i visoki policijski funkcioneri. Naziv afere potiče iz prepiske u kojoj Nikšić govori o „spengavanju“, odnosno hapšenju osoba osumnjičenih za kriminal u javnom preduzeću „Autoceste FBiH“.

Hronika Nikšić i Isak na ispitivanju zbog afere "Spengavanje"

Sporne prepiske otvorile su sumnju da su pojedini funkcioneri koristili politički uticaj za zapošljavanje i unapređenje podobnih kadrova u policiji i drugim javnim institucijama, ali i za uticaj na policijske istrage. Prema navodima istražilaca, komunikacija je obuhvatala dogovore o zapošljavanju po stranačkim i rodbinskim linijama, dostavljanje pitanja kandidatima na konkursima, kao i razmjenu povjerljivih informacija o istragama. Posebno je sporna sumnja da je Munjić proslijedio povjerljivi tužilački dokument koji se odnosio na provjere protiv premijera Nikšića.

Istragu vodi Posebno odjeljenje Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala, poznato kao POSKOK, u predmetu „Munjić i drugi“. Među osumnjičenima su, pored Munjića, policijski službenik Muhamed Ohranović, bivša šefica kabineta premijera Arijana Huseinović-Ajanović i bivši direktor Policijske akademije Ervin Mušinović. Njima su ranije izrečene sudske mjere zabrane zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i trgovinu uticajem.