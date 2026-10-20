Vojin Mijatović razriješen dužnosti: Poznato ko preuzima rukovođenje ministarstvom

Autor:ATV redakcija
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Vlada FBiH donijela je odluku o razvlašćivanju federalnog ministra razvoja, preduzetništva i obrta Vojina Mijatovića.
Rukovođenje ovim ministarstvom u narednom periodu preuzima Martina Jovanović, dok će zakonske i podzakonske akte umjesto Mijatovića potpisivati federalni premijer Nermin Nikšić.
Ovaj korak uslijedio je nakon što je Vrhovni sud FBiH, uvaživši prijedlog Posebnog odjela Federalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije i kriminala (POSKOK), odredio Mijatoviću mjere zabrane obavljanja dužnosti u Vladi i vladinim organima.
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Vrhovni sud FBiH je 15. septembra ove godine potvrdio optužnicu protiv Mijatovića i još nekoliko osoba zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja prilikom dodjele bespovratnih grant sredstava u iznosu od skoro milion konvertibilnih maraka.
Pored Mijatovića, optužnicom su obuhvaćeni i stručni savjetnik u ministarstvu Nevzet Sefo, pomoćnik ministra Adis Fajić, te direktor i izvršni direktor kompanije 8X Ventures Sarajevo, Bojan Lazić i Harun Mlivo.
(Avaz)
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