Poznata kompanija uvodi pogodnost za turiste: Osiguranje od previše kiše na odmoru

Kompanija Airbnb uvela je opcionalno osiguranje od nepovoljnih vremenskih uslova koje putnicima omogućava dnevnu novčanu naknadu u slučaju obilnih padavina tokom odmora, a usluga je dostupna korisnicima iz 10 evropskih zemalja, uz iznose isplata od 50 do 1.000 evra dnevno, u zavisnosti od uslova polise.

Osiguranje je namijenjeno putnicima koji žele da se zaštite od finansijskih gubitaka ukoliko im kiša pokvari planirani odmor, a dostupno je prilikom rezervacije smještaja preko platforme Airbnb, prenio je danas Juronjuz.

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"Kiša može da baci sjenku na putovanje kojem su se gosti radovali, ali ne bi trebalo da ga odredi", izjavio je Džastin Brus, direktor Airbnb-a za strateška partnerstva, program AirCover i osiguranje.

On je naveo da kompanija sarađuje sa osiguravajućom kućom "Chubb" na uvođenju ove usluge, kako bi putnici mogli da dobiju novčanu naknadu u slučaju kiše i manje vremena provode baveći se problemima koje ona izaziva, a više uživajući u putovanju.

Osiguranje će moći da ugovore korisnici Airbnb-a koji žive u Austriji, Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Irskoj, Holandiji, Poljskoj, Španiji i Švedskoj.

Polisa obuhvata putovanja u zemlji i inostranstvu, ali, kako naglašava briselska televizija, ne važi za putovanja u svim državama.

Prema uslovima osiguranja, koje pokriva kompanija "Chubb", putnici mogu da dobiju od 50 do 1.000 evra za svaki dan tokom kojeg padavine ispune propisane kriterijume ugovorene polise.

Da bi se ostvarilo pravo na isplatu, na lokaciji smještaja mora da padne najmanje 1,5 milimetara kiše u roku od jednog sata, u periodu između 8 i 20 časova, tokom minimalnog broja sati utvrđenog polisom.

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Tačan broj sati potrebnih za ostvarivanje prava na naknadu, kao i iznos isplate, razlikovaće se od zemlje do zemlje.

Praćenje padavina obavlja se automatski, na osnovu podataka izvora kao što su američka Nacionalna uprava za aeronautiku i svemir (NASA), Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze i američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA).

Korisnici zato neće morati da podnose dokaze o padavinama, već će biti obaviješteni ukoliko ispune uslove za isplatu naknade.