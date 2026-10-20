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''Bugarska neće učestvovati u novoj pomoći za Ukrajinu''

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20.10.2026 20:19

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''Бугарска неће учествовати у новој помоћи за Украјину''
Foto: Tanjug / AP / Francisco Seco

Bugarska više neće učestovati u novoj finansijskoj pomoći za Ukrajinu, rekao je bugarski premijer Rumen Radev.

Radev je podsjetio da je EU prošle godine odobrila 90 milijardi evra za Ukrajinu, što bi trebalo da pokrije ovu i narednu godinu.

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Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski Na nedavnom samitu EU zatražio je od EU novih 70 milijardi evra za narednu godinu.

"Bugarska ne može ni na koji način učestvovati u tih 70 milijardi evra", izjavio je Radev novinarima u gradiću Tvrdica, prenosi bugarska novinska agencija BTA.

Bugarski premijer je istakao da ukrajinski sukob iscrpljuje evropske ekonomije i dovodi do društvenih tenzija i političke nestabilnosti.

Prema njegovim riječima, taj sukob bi trebalo okončati što je prije moguće.

"Ishod sukoba neće biti ostvaren vojnim načinima", dodao je bugarski premijer.

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Tri članice EU, Mađarska, Češka i Slovačka, uspjele su pregovorima da dobiju izuzeće od davanja doprinosa toj pozajmici, ali je Bugarska učestvovala.

(Srna)

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Tagovi :

Ukrajina

Pomoć

Bugarska

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