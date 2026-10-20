Putnici kroz prozore gledali vatru, gust crni dim kuljao iz motora aviona!

Motor putničkog aviona Erbas A320 (Airbus A320) kompanije LATAM erlajns (LATAM Airlines) zapalio se neposredno prije polijetanja sa Međunarodnog aerodroma Horhe Čavez u Limi, glavnom gradu Perua, 19. oktobra.

Incident se dogodio na letu LA2302, koji je trebalo da saobraća iz Lime za Pijuru, grad na sjeveru Perua.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se gust crni dim i plamen koji izbija iz predjela lijevog motora aviona.

Prema izjavama putnika koje prenose lokalni mediji, avion se pripremao za polijetanje kada je došlo do incidenta. Putnici su kroz prozore primijetili plamen, nakon čega je kapetan obustavio polijetanje.

Na mjesto događaja odmah su upućene aerodromske vatrogasne i hitne službe, koje su intervenisale i ugasile požar.

#Último Ala de un avión de LATAM que iba a Piura se incendió está mañana antes de despegar en el Jorge Chávez. Segundo incidente seguido de la aerolínea (luego de la despresurización del avión que iba a Sao Paulo el viernes). Empresa indica que origen del incidente será evaluado. https://t.co/vIdcnZOOFg — Paolo Benza (@paolobenza) October 19, 2026

Putnici evakuisani, pokrenuta istraga

Svi putnici i članovi posade bezbjedno su napustili avion, a prema saopštenju kompanije LATAM erlajns, niko nije povrijeđen.

Putnici su potom prebačeni na drugi let, kojim su kasnije uspješno stigli u Pijuru.

Iz kompanije su incident opisali kao „nepredviđeni tehnički događaj“, navodeći da se okolnosti i uzrok požara još utvrđuju.

Uprava aerodroma saopštila je da incident nije izazvao veće poremećaje u vazdušnom saobraćaju i da su ostali letovi nastavljeni bez značajnijih problema.

Istraga o uzroku požara je u toku.