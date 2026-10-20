U Italiji prazne police u supermarketima, na pumpama nema goriva

Autor:ATV redakcija
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Police u pojedinim supermarketima u Napulju potpuno su prazne, a na benzinskim pumpama nema goriva zbog višednevnog protesta kamiondžija zbog visokih cijena dizela.
Lokalni mediji pišu da je blokiran utovar i istovar svježe hrane i druge robe u skladištima nedaleko od Napulja.
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Nestašica svježe tjestenine, sira, mesa i drugih proizvoda prijavljeni su i na Siciliji, a nestašica u radnjama je i u regionima Kalabrija i Pulja.
Italijanski ministar saobraćaja Mateo Salvini sastao se danas sa udruženjima prevoznika kako bi pomogao u pronalasku rješenja i obećao je smanjenje poreza da bi se ublažile posljedice zbog rasta cijena dizela.
Predsjednik udruženja prevoznika "Unatras" Paolo Uge rekao je da je Salvini obećao da će isplate početi sutra i da će biti predstavljen nacrt zakona za rješenje operativnih troškova.
Novi sastanak kamiondžija i Salvinija zakazan je za narednu sedmicu.
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Kamiondžije su se pridružile protestima koji su zahvatili Evropu usljed rasta troškova života zbog sukoba Amerike i Izraela sa Iranom.
(Srna)
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