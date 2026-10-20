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U Italiji prazne police u supermarketima, na pumpama nema goriva

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20.10.2026 18:50

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Police u pojedinim supermarketima u Napulju potpuno su prazne, a na benzinskim pumpama nema goriva zbog višednevnog protesta kamiondžija zbog visokih cijena dizela.

Lokalni mediji pišu da je blokiran utovar i istovar svježe hrane i druge robe u skladištima nedaleko od Napulja.

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Nestašica svježe tjestenine, sira, mesa i drugih proizvoda prijavljeni su i na Siciliji, a nestašica u radnjama je i u regionima Kalabrija i Pulja.

Italijanski ministar saobraćaja Mateo Salvini sastao se danas sa udruženjima prevoznika kako bi pomogao u pronalasku rješenja i obećao je smanjenje poreza da bi se ublažile posljedice zbog rasta cijena dizela.

Predsjednik udruženja prevoznika "Unatras" Paolo Uge rekao je da je Salvini obećao da će isplate početi sutra i da će biti predstavljen nacrt zakona za rješenje operativnih troškova.

Novi sastanak kamiondžija i Salvinija zakazan je za narednu sedmicu.

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Kamiondžije su se pridružile protestima koji su zahvatili Evropu usljed rasta troškova života zbog sukoba Amerike i Izraela sa Iranom.

(Srna)

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Italija

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Dizel cijena

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nestašica goriva

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