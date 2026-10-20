"Odluka Vašingtona otvara put ka normalizaciji odnosa sa Rusijom"

Odluka Sjedinjenih Američkih Država o sankcijama odražava ozbiljan pristup Vašingtona i stvaranje uslova za napredak i normalizaciju odnosa, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov. Pored toga, on je istakao ulogu Vašingtona u postizanju rješenja ukrajinske krize.

"Ovo odražava ozbiljan pristup ovom pitanju i stvaranje uslova za napredak u ovoj oblasti. Da li je ovo održivo je posebno pitanje. Vidjeli smo ne samo ovu odluku već i naknadne komentare američkog rukovodstva, koji čuvaju što je moguće više slobode djelovanja u ovoj oblasti, kao što je predsjednik SAD direktno izjavio", naveo je Rjabkov.

Prema njegovim riječima, stav Moskve o rješenju ukrajinskog sukoba ne zavisi od odluke američkog predsjednika Donalda Trampa da odloži uvođenje "paklenih sankcija" protiv Rusije.

"Ove odluke (Trampove sankcije) ne menjaju naš fundamentalni stav niti naš pristup mogućem rješenju", kazao je visoki diplomata.

On je napomenuo da je "ovaj pristup dobro poznat u Vašingtonu i u evropskim prestonicama".

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"I siguran sam da je i Kijev svjestan toga", dodao je Rjabkov.

O ukrajinskom sukobu

Rusija pozdravlja želju Vašingtona da pomogne u rješenju ukrajinskog sukoba, naglasio je Rjabkov.

"Za nas je najvažnije pronaći oblik i formulu za rješenje koje bi osiguralo i rješenje i održivost. To uključuje, naravno, rješavanje osnovnih uzroka krize i sukoba i prevazilaženje mnogih problema koji su doveli do sadašnje situacije. Ne vidimo spremnost da se to učini ni u Kijevu ni među glavnim sponzorima Ukrajine. Stoga je situacija složena. Ali činjenica da je američka administracija ozbiljno posvećena postizanju rješenja je činjenica. To je nešto što pozdravljamo", zaključio je Rjabkov.

Podsjetimo, Tramp je ranije u novoj uredbi odustao od primjene sankcija protiv ruskih zvaničnika, banaka i organizacija predviđenih novim zakonom o sankcijama protiv Rusije. Zakon takođe predviđa zabranu novih američkih investicija u Rusiju i mjere za sprovođenje zabrane uvoza ruskog uranijuma.

Izuzeci koje je predvideo Tramp ne odnose se na ranije uvedene američke sankcije protiv Rusije.

(Sputniknews.com)