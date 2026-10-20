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Dojava o bombi u centru grada: Zatvorena najprometnija ulica u Zenici

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20.10.2026 17:19

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Дојава о бомби у центру града: Затворена најпрометнија улица у Зеници
Foto: ATV BL

U centru Zenice danas je došlo do policijske intervencije nakon što je zaprimljena dojava o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi na području Gradske tržnice.

Kako saznaje portal Crna-Hronika, zbog sigurnosnih razloga zatvorena je ulica Maršala Tita, jedna od najprometnijih pješačkih zona u centru Zenice.

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koji su osigurali područje i pristupili provjeri navoda iz prijave.

Informaciju je za portal Crna-Hronika potvrdila Lejla Ekinović, portparolka Uprave policije MUP-a ZDK.

"Policijski službenici su na terenu i vrši se detaljan pregled radi provjere navoda iz zaprimljene prijave", potvrdila je Ekinović.

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Na mjesto događaja izašli su i službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I Zenica, koji učestvuju u provođenju potrebnih službenih radnji.

Prema fotografijama s mjesta događaja, policija je žutom trakom ogradila dio ulice Maršala Tita, dok je pristup ograđenom području privremeno onemogućen.

Za sada nije poznato da li je riječ o lažnoj dojavi, a konačne informacije biće poznate nakon završetka policijskog pregleda.

Policija nastavlja aktivnosti na provjeri svih okolnosti ovog događaja.

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Tagovi :

dojava o bombi

Zenica

MUP ZDK

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