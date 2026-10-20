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Motociklista (38) poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Prijedora

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20.10.2026 12:33

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Motociklista B.K. (38) iz Prijedora poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Brezičanima kod Prijedora, potvrđeno je ATV-u u Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru.

Nesreća se dogodila sinoć oko 19.25 časova na magistralnom putu Prijedor – Novi Grad.

“U nesreći su učestvovali motocikl “jamaha” i automobile sa prikolicom”, navode u OJT Prijedor.

Uviđaj na licu mjesta izvršio je dežurni tužilac OJT Prijedor. Tačne okolnosti i uzrok nesreće se istražuju.

Zbog uviđaja saobraćaj na ovoj dionici puta obio je obustavljen od 19:40 do 00:40 časova.

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poginuo motociklista

Prijedor

Saobraćajna nesreća

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