Motociklista (38) poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Prijedora

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Foto: ATV

Motociklista B.K. (38) iz Prijedora poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Brezičanima kod Prijedora, potvrđeno je ATV-u u Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru.

Nesreća se dogodila sinoć oko 19.25 časova na magistralnom putu Prijedor – Novi Grad. “U nesreći su učestvovali motocikl “jamaha” i automobile sa prikolicom”, navode u OJT Prijedor. Uviđaj na licu mjesta izvršio je dežurni tužilac OJT Prijedor. Tačne okolnosti i uzrok nesreće se istražuju. Zbog uviđaja saobraćaj na ovoj dionici puta obio je obustavljen od 19:40 do 00:40 časova.

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