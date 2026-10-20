Sudar auta i autobusa u Laktašima, gužve u saobraćaju

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Danas je u Laktašima došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao pasat 5 i autobus.
Kako javljaju vozači, na putu Klašnice-Laktaši stvorene su velike gužve u saobraćaju.
Za sada nije poznato da li je ima eventualno povrijeđenih osoba, a na vozilima je pričinjena materijalna šteta.
Do sudara je došlo danas u poslijepodnevnim časovima.
Hronika
U teškoj nesreći kod Prijedora poginuo motociklista Bojan Kresoje
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
5 h0
Hronika
6 h0
Najnovije
Najčitanije
18
18
18
12
18
05
18
02
17
56
Trenutno na programu