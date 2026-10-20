Sudar auta i autobusa u Laktašima, gužve u saobraćaju

Danas je u Laktašima došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao pasat 5 i autobus.

Kako javljaju vozači, na putu Klašnice-Laktaši stvorene su velike gužve u saobraćaju.

Za sada nije poznato da li je ima eventualno povrijeđenih osoba, a na vozilima je pričinjena materijalna šteta.

Do sudara je došlo danas u poslijepodnevnim časovima.