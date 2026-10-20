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Pijan i drogiran ”skakavcem” zamahnuo ka vratu policajca

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20.10.2026 14:25

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писање казне, Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv N.P. (23) iz Trebinja jer je pijan i drogiran napao policajca V.M. kome je u stanici nožem – skakavcem zamahnuo prema vratu.

Optuženom je na teret stavljeno krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Sve se odigralo 20. jula ove godine oko 6.15 časova. U optužnici se navodi da je N.P. bio u stanju privremene duševne poremećenosti tipa akutne alkoholne opijenosti umjerenog stepena u sklopu bolesti zavisnosti tipa hroničnog alkoholizma sa koncentracijom od 1,64 g/kg alkohola u organizmu, kao i prisustvom kokaina i benzodijazepana u organizmu.

”U stanju bitno smanjene sposobnosti da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima optuženi ne napao službeno lice tako što je došao u prostorije dežurne službe PS Trebinje sa zahtjevom da mu se izda izvod iz registra novčanih kazni”, navodi se u optužnici.

Nakon što mu je policajac izvršio provjeru N.P. je iz šorca izvadio prekloni nož – skakavac.

”Nožem je zamahnuo prema vratu policajca V.M. obraćajući mu se riječima: ”Daj mi pištolj”. Nakon toga policajac je uspio da mu iz ruke izbije nož, stavi ga pod kontrolu i uhapsi”, navodi se u optužnici koju je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.

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Tagovi :

napad na policiju

Trebinje

Optužnica

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