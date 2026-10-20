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Stižu padavine, biće i vjetra

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20.10.2026 15:06

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Стижу падавине, биће и вјетра
Foto: Envato/OaklandImages

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno vrijeme, dok se na jugu očekuju obilnije padavine i grmljavina.

Jutro će biti pretežno vedro na sjeveru i istoku, a na zapadu i jugu oblačno, lokalno uz slabu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i u narednoj noći i dalje će biti oblačno uz povremenu kišu, a na jugu sa pljuskovima.

Minimalna temperatura vazduha biće od četiri u kotlinskim predjelima, na istoku do 11, na jugu i lokalno na zapadu do 15, a maksimalna od 18 na jugu i krajnjem zapadu do 27 stepeni Celzijusovih na sjeveroistoku.

Duvaće umjeren i jak vjetar, na zapadu i u Hercegovini i olujan, južni.

U Srpskoj i FBiH danas preovladava pretežno sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica osam, Višegrad, Rudo i Čemerno 16, Foča 17, Prijedor 18, Sokolac, Srebrenica i Han Pijesak 19, Banjaluka, Bijeljina, Doboj i Zvornik 21, Trebinje, Drvar i Zenica 22, Neum i Tuzla 23, Mostar 24 i Ribnik 25 stepeni Celzijusovih.

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