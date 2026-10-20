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Jedan sastojak može poboljšati ukus čokolade u kolačima: Evo šta treba da dodate u smjesu

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20.10.2026 14:52

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колач десерт брауни
Foto: Pexels/ Aleksey Nosov

Čokoladni kolač, brauni ili keks mogu imati bogatiji ukus uz sastojak koji mnogi ne bi očekivali – mljevenu kafu. Ovaj trik već godinama preporučuje američka kompanija „King Artur bejking“, čija testna kuhinja razvija recepte za pečenje.

Prema njihovim pekarima, prstohvat mljevene kafe značajno pojačava ukus čokolade u braunijima, kolačima i keksima. Desert pritom ne poprima ukus kafe.

Kako djeluje?

Kada se ista smjesa ispeče s mljevenom kafom i bez nje, razlika je suptilna, ali primjetna. Verzija s kafom ima dublji i složeniji ukus čokolade, navode iz kompanije „King Artur bejking“.

Kako pojašnjavaju, kafa i vanilija ističu bogat ukus čokolade, a same jedva da ostavljaju vlastiti ukus.

Ovaj trik posebno je koristan kada pečete s jeftinijim kakaom ili čokoladom, jer dodatno ističe njihov ukus. Najviše dolazi do izražaja u receptima u kojima se umjesto čokolade koristi samo kakao.

Koliko kafe treba dodati?

Preporuka je da u čokoladne kolače, kremove i umake dodate od pola do dvije kašičice mljevene kafe. Prah se lako miješa s ostalim sastojcima, pa ga možete dodati suvim sastojcima ili umiješati u tečnost.

Ako želite da se osjeti i ukus kafe, odnosno da pripremite desert s ukusom moke, količinu možete povećati.

Mljevena kafa nije isto što i obična instant kafa. Pravi se od tamno pržene kafe koja se melje u veoma fini prah. Ako nemate ovaj sastojak, možete ga jednostavno izostaviti, jer će recept uspjeti i bez njega.

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Tagovi :

kolač

desert

Recept

Čokolada

Kafa

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