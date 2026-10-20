Francuska uvodi posebnu pomoć za prodavce koji su bili na udaru pljačkaša

Francuska vlada od petka uvodi beskamatne kredite u iznosu do 50.000 evra za prodavnice koje su bile na udaru pljačkaša i vandala tokom demonstracija 17. i 18. oktobra, najavio je danas ministar ekonomije Rolan Leskir.

Kredite će odobravati javna investiciona banka Bpifranse, a trgovci će za njihovo dobijanje morati da podnesu prijavu štete svom osiguravajućem društvu, prenosi Figaro.

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Cilj je da se preduzećima što prije obezbijede sredstva kako bi pokrila štetu i nastavila sa poslovanjem.

Osnivanje fonda za podršku

Na sastanku sa predstavnicima privrede u Ministarstvu ekonomije u Parizu, francuska vlada najavila je i osnivanje fonda za podršku preduzećima i trgovinama sa manje od 50 zaposlenih.

Uslovi za korišćenje sredstava tek treba da budu razrađeni, a pomoć će obuhvatiti i gubitke prihoda od 17. oktobra.

Region Provansa-Alpi-Azurna obala najavio je paket pomoći od pet miliona evra, uključujući pojedinačne subvencije od 10.000 evra za svaku pogođenu prodavnicu.

Pomoć su počele da pripremaju i lokalne vlasti u regionu Liona.

Izmjene zakonskih propisa

Vlada u Parizu će omogućiti i jednostavnije odlaganje i plaćanje poreskih obaveza u ratama za preduzeća koja su pretrpjela štetu.

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Ministar za javne račune David Amijel založio se za ubrzavanje zakonskog projekta kojim bi se ojačala obaveza počinilaca da nadoknade štetu, kao i za mogućnost odbijanja nezakonito stečenih prihoda od socijalnih davanja.

(Telegraf)