''Tečna smrt'' Ovaj napitak može imati ozbiljne posljedice po zdravlje

Autor:ATV redakcija
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Kardiohirurg dr Džeremi London izdvojio je četiri stvari koje uporno izbjegava da bi povećao šanse za dug i zdrav život.
Među njima je i piće koje mnogi drže u frižideru i piju svaki dan, a on ga bez zadrške naziva „tečna smrt“.
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Na društvenim mrežama London je prvo naveo ono što smatra najočiglednijim, a to je pušenje.
"Pušenje je bez ikakve dileme najgora stvar koju možete da učinite svom tijelu. Uništava pluća, izaziva rak i značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, srčanog i moždanog udara. Nemojte pušiti", poručio je.
Drugo mjesto pripalo je alkoholu, koji opisuje kao supstancu štetnu za svaku ćeliju u organizmu. Naglasio je da mu je odluka da prestane da ga pije bila jedna od najvažnijih u odraslom životu.
Na spisku su završili i proizvodi od rafinisanog brašna, poput hljeba i tjestenine. London ističe da ishrana ima daleko veći uticaj na kilažu nego fizička aktivnost.
"Oko 80 odsto kontrole tjelesne mase zavisi od ishrane, a svega 20 odsto od vježbanja. Unosom hrane možete unijeti mnogo više kalorija nego što ih možete potrošiti treningom", objašnjava.
Posljednja na listi su gazirana bezalkoholna pića, koja je nazvao „tečnom smrću“.
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"Jednostavno ih nemojte piti", kratko je poručio.
Ipak, kasnije je u razgovoru za emisiju Today priznao da je takvim izrazom dijelom želio i da privuče pažnju javnosti.
"Smatram da su zaslađena gazirana pića ozbiljan problem našeg društva i želio sam da skrenem pažnju na to. Ljudi često nisu svesni koliko kalorija unose kroz pića, a upravo to treba izbjegavati", rekao je London.
Jedna limenka uz ručak ne djeluje kao velika stvar. Zato i prolazi neprimjećeno, jer niko ne broji ono što popije usput. Tu se krije suština njegovog upozorenja: kalorije iz čaše ne osjećate kao obrok, a ipak se skupljaju dan za danom.
Šećer je samo dio priče o gaziranim pićima.
Sličan stav dijeli i dr Vilijam Li, koji naglašava da gazirana pića često prolaze „ispod radara“ u poređenju sa drugim lošim navikama.
"Gazirana pića su s razlogom često označena kao problem. Brojni klinički i epidemiološki podaci pokazuju da je njihova prekomjerna konzumacija povezana sa čitavim nizom bolesti – od metaboličkih i kardiovaskularnih, do povećanog rizika od pojedinih karcinoma ", rekao je u podkastu ZOE Science & Nutrition.
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Po njegovim riječima, problem nije isključivo u šećeru.
"Da je u pitanju samo voda, govorili bismo o mineralnoj vodi. Međutim, gazirana pića sadrže aditive, boje, arome, konzervanse i stabilizatore. Ključni problem je dugotrajna, svakodnevna izloženost tim supstancama – ne pojedinačan unos, već kontinuirano konzumiranje tokom vremena", objašnjava on, ukazujući da presudnu razliku pravi svakodnevna navika.
(Krstarica)
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