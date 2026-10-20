''Tečna smrt'' Ovaj napitak može imati ozbiljne posljedice po zdravlje

Kardiohirurg dr Džeremi London izdvojio je četiri stvari koje uporno izbjegava da bi povećao šanse za dug i zdrav život.

Među njima je i piće koje mnogi drže u frižideru i piju svaki dan, a on ga bez zadrške naziva „tečna smrt“.

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Na društvenim mrežama London je prvo naveo ono što smatra najočiglednijim, a to je pušenje.

"Pušenje je bez ikakve dileme najgora stvar koju možete da učinite svom tijelu. Uništava pluća, izaziva rak i značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, srčanog i moždanog udara. Nemojte pušiti", poručio je.

Drugo mjesto pripalo je alkoholu, koji opisuje kao supstancu štetnu za svaku ćeliju u organizmu. Naglasio je da mu je odluka da prestane da ga pije bila jedna od najvažnijih u odraslom životu.

Na spisku su završili i proizvodi od rafinisanog brašna, poput hljeba i tjestenine. London ističe da ishrana ima daleko veći uticaj na kilažu nego fizička aktivnost.

"Oko 80 odsto kontrole tjelesne mase zavisi od ishrane, a svega 20 odsto od vježbanja. Unosom hrane možete unijeti mnogo više kalorija nego što ih možete potrošiti treningom", objašnjava.

Gazirana pića: Zašto ih zove „tečna smrt“

Posljednja na listi su gazirana bezalkoholna pića, koja je nazvao „tečnom smrću“.

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"Jednostavno ih nemojte piti", kratko je poručio.

Ipak, kasnije je u razgovoru za emisiju Today priznao da je takvim izrazom dijelom želio i da privuče pažnju javnosti.

"Smatram da su zaslađena gazirana pića ozbiljan problem našeg društva i želio sam da skrenem pažnju na to. Ljudi često nisu svesni koliko kalorija unose kroz pića, a upravo to treba izbjegavati", rekao je London.

Jedna limenka uz ručak ne djeluje kao velika stvar. Zato i prolazi neprimjećeno, jer niko ne broji ono što popije usput. Tu se krije suština njegovog upozorenja: kalorije iz čaše ne osjećate kao obrok, a ipak se skupljaju dan za danom.

Šećer je samo dio priče o gaziranim pićima.

Sličan stav dijeli i dr Vilijam Li, koji naglašava da gazirana pića često prolaze „ispod radara“ u poređenju sa drugim lošim navikama.

"Gazirana pića su s razlogom često označena kao problem. Brojni klinički i epidemiološki podaci pokazuju da je njihova prekomjerna konzumacija povezana sa čitavim nizom bolesti – od metaboličkih i kardiovaskularnih, do povećanog rizika od pojedinih karcinoma ", rekao je u podkastu ZOE Science & Nutrition.

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Po njegovim riječima, problem nije isključivo u šećeru.

"Da je u pitanju samo voda, govorili bismo o mineralnoj vodi. Međutim, gazirana pića sadrže aditive, boje, arome, konzervanse i stabilizatore. Ključni problem je dugotrajna, svakodnevna izloženost tim supstancama – ne pojedinačan unos, već kontinuirano konzumiranje tokom vremena", objašnjava on, ukazujući da presudnu razliku pravi svakodnevna navika.

(Krstarica)