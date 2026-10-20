Logo

''Tečna smrt'' Ovaj napitak može imati ozbiljne posljedice po zdravlje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
20.10.2026 16:05

Komentari:

0
Чај, кафа, топли напитак, пиће
Foto: Pexel/Ketut Subiyanto

Kardiohirurg dr Džeremi London izdvojio je četiri stvari koje uporno izbjegava da bi povećao šanse za dug i zdrav život.

Među njima je i piće koje mnogi drže u frižideru i piju svaki dan, a on ga bez zadrške naziva „tečna smrt“.

илу-радијатор

Savjeti

Radijator hladan pri dnu? Evo kako vam aluminijumska folija može pomoći

Na društvenim mrežama London je prvo naveo ono što smatra najočiglednijim, a to je pušenje.

"Pušenje je bez ikakve dileme najgora stvar koju možete da učinite svom tijelu. Uništava pluća, izaziva rak i značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, srčanog i moždanog udara. Nemojte pušiti", poručio je.

Drugo mjesto pripalo je alkoholu, koji opisuje kao supstancu štetnu za svaku ćeliju u organizmu. Naglasio je da mu je odluka da prestane da ga pije bila jedna od najvažnijih u odraslom životu.

Na spisku su završili i proizvodi od rafinisanog brašna, poput hljeba i tjestenine. London ističe da ishrana ima daleko veći uticaj na kilažu nego fizička aktivnost.

"Oko 80 odsto kontrole tjelesne mase zavisi od ishrane, a svega 20 odsto od vježbanja. Unosom hrane možete unijeti mnogo više kalorija nego što ih možete potrošiti treningom", objašnjava.

Gazirana pića: Zašto ih zove „tečna smrt“

Posljednja na listi su gazirana bezalkoholna pića, koja je nazvao „tečnom smrću“.

Киша

Društvo

Stižu padavine, biće i vjetra

"Jednostavno ih nemojte piti", kratko je poručio.

Ipak, kasnije je u razgovoru za emisiju Today priznao da je takvim izrazom dijelom želio i da privuče pažnju javnosti.

"Smatram da su zaslađena gazirana pića ozbiljan problem našeg društva i želio sam da skrenem pažnju na to. Ljudi često nisu svesni koliko kalorija unose kroz pića, a upravo to treba izbjegavati", rekao je London.

Jedna limenka uz ručak ne djeluje kao velika stvar. Zato i prolazi neprimjećeno, jer niko ne broji ono što popije usput. Tu se krije suština njegovog upozorenja: kalorije iz čaše ne osjećate kao obrok, a ipak se skupljaju dan za danom.

Šećer je samo dio priče o gaziranim pićima.

Sličan stav dijeli i dr Vilijam Li, koji naglašava da gazirana pića često prolaze „ispod radara“ u poređenju sa drugim lošim navikama.

"Gazirana pića su s razlogom često označena kao problem. Brojni klinički i epidemiološki podaci pokazuju da je njihova prekomjerna konzumacija povezana sa čitavim nizom bolesti – od metaboličkih i kardiovaskularnih, do povećanog rizika od pojedinih karcinoma ", rekao je u podkastu ZOE Science & Nutrition.

Колач

Društvo

Jedan sastojak može poboljšati ukus čokolade u kolačima: Evo šta treba da dodate u smjesu

Po njegovim riječima, problem nije isključivo u šećeru.

"Da je u pitanju samo voda, govorili bismo o mineralnoj vodi. Međutim, gazirana pića sadrže aditive, boje, arome, konzervanse i stabilizatore. Ključni problem je dugotrajna, svakodnevna izloženost tim supstancama – ne pojedinačan unos, već kontinuirano konzumiranje tokom vremena", objašnjava on, ukazujući da presudnu razliku pravi svakodnevna navika.

(Krstarica)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

napitak

Gazirana pića

zdravlje

Alkohol

pušenje

Komentari (0)

Pročitajte više

„Роналдо није довољно тренирао, издао је Јунајтед“: Тен Хаг открио зашто је удаљио Португалца из екипе

Fudbal

„Ronaldo nije dovoljno trenirao, izdao je Junajted“: Ten Hag otkrio zašto je udaljio Portugalca iz ekipe

4 h

0
Адријана Лима шета модном пистом током ревије „Викторија'с сикрет“, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у студијима „Сони пикчерс“ у Калвер Ситију, у Калифорнији.

Scena

Ostvarila je mnoge snove, ali na ovaj još čeka: Adriana Lima otkrila svoju najveću želju

5 h

0
Гугл претраживач претрага интернет мрежа друштвене мреже нет

Nauka i tehnologija

Kako da provjerite ko vas je guglao

6 h

0
Општина у Српској за вишечлане породице уплаћује 45.000 КМ

Društvo

Opština u Srpskoj za višečlane porodice uplaćuje 45.000 KM

6 h

0

Više iz rubrike

Спавање

Zdravlje

Doktori su saglasni da je ovo najbolji položaj za spavanje

20 h

0
Доктор, хирург, рукавице

Zdravlje

Empoks se širi svijetom: Više od 14.000 slučajeva od početka godine

1 d

0
Вода

Zdravlje

Evo šta se dešava u organizmu ako ne pijemo vodu čim ustanemo

1 d

0
Хроничан бол у леђима мијења мозак

Zdravlje

Hroničan bol u leđima mijenja mozak

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

12

Osiguravajuća društva u Francuskoj pred velikim gubicima

18

05

Svijetu prijeti novi talas poskupljenja hrane tokom 2027. godine

18

04

Košarac nakon odluke Savjeta ministara: Velika politička pobjeda rukovodstva Srpske

17

56

Ćosić: Uvredljiv natpis na muralu biće uklonjen što prije

17

48

Otac ošamario sina zbog marihuane, pa završio na sudu: „To je bila vaspitna mjera“

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima