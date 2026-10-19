Empoks se širi svijetom: Više od 14.000 slučajeva od početka godine

Širom svijeta registrovano je više od 14.000 slučajeva majmunskih boginja od početka godine, saopšteno je danas iz ruske savezne službe zadužene za zaštitu prava potrošača i nadzor javnog zdravlja ljudi "Rospotrebnadzor".

Prema tim podacima, oboljenje se i dalje širi na globalnom nivou i sve ukazuje na to da je Afrika u epicentru epidemije.

Kako je navedeno, bolest je prijavljena na Tajlandu, u Hong Kongu i u Indiji.

"U Evropi je najviše oboljelih u Portugaliji, gdje je potvrđeno 66 slučajeva, potom slijede Njemačka sa 24 oboljela, Francuska sa 20 i Britanija sa 18. Irska je do sada prijavila 12 oboljelih", navela je ruska služba.

Bolnica za zarazna oboljenja "Botkin" iz Moskve navela je da je pet pacijenata u bolnici u Sankt Peterburgu.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije više od 193.000 slučajeva ovog oboljenja registrovano je između 2022. godine i septembra 2026. godine.

Empoks je rijetko virusno oboljenje koje predstavlja rizik po ljude sa slabijim imunitetom.

Među simptomima su temperatura, otečeni limfni čvorovi i osip koji napreduje od tačaka do gnojnih čireva, koji potom ostavljaju ožiljke. Blaži slučajevi liječe se u roku od 14 do 21 dan, prenosi Srna.