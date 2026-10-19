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Empoks se širi svijetom: Više od 14.000 slučajeva od početka godine

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19.10.2026 18:03

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Доктор, хирург, рукавице
Foto: Pexels

Širom svijeta registrovano je više od 14.000 slučajeva majmunskih boginja od početka godine, saopšteno je danas iz ruske savezne službe zadužene za zaštitu prava potrošača i nadzor javnog zdravlja ljudi "Rospotrebnadzor".

Prema tim podacima, oboljenje se i dalje širi na globalnom nivou i sve ukazuje na to da je Afrika u epicentru epidemije.

Kako je navedeno, bolest je prijavljena na Tajlandu, u Hong Kongu i u Indiji.

"U Evropi je najviše oboljelih u Portugaliji, gdje je potvrđeno 66 slučajeva, potom slijede Njemačka sa 24 oboljela, Francuska sa 20 i Britanija sa 18. Irska je do sada prijavila 12 oboljelih", navela je ruska služba.

Bolnica za zarazna oboljenja "Botkin" iz Moskve navela je da je pet pacijenata u bolnici u Sankt Peterburgu.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije više od 193.000 slučajeva ovog oboljenja registrovano je između 2022. godine i septembra 2026. godine.

Empoks je rijetko virusno oboljenje koje predstavlja rizik po ljude sa slabijim imunitetom.

Među simptomima su temperatura, otečeni limfni čvorovi i osip koji napreduje od tačaka do gnojnih čireva, koji potom ostavljaju ožiljke. Blaži slučajevi liječe se u roku od 14 do 21 dan, prenosi Srna.

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Tagovi :

Empoks

majmunske boginje

zarazne bolesti

Svjetska zdravstvena organizacija

simptomi

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