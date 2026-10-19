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Zatražen pritvor za mladića zbog smrti maloljetnika koji je pao sa automobila

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19.10.2026 18:54

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Kantonalno tužilaštvo SBK uputilo je Opštinskom sudu u Bugojnu prijedlog za određivanje pritvora za E. K. (2004), osumnjičenog da je skrivio smrt maloljetnog E. H., koji je pao s gepeka automobila kojim je upravljao.

E.K. se, kako su saopštili iz Tužilaštva, sumnjiči za krivično djelo teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi s krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti.

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Prema navodima Tužilaštva, E. K. je 15. oktobra na lokalnom putu u mjestu Drvetine u opštini Bugojno upravljao automobilom marke BMW, iako nije imao položen vozački ispit. Na gepeku vozila sjedili su saputnici E. V. i maloljetni E. H.

Na dijelu puta gdje je vozilo ubrzavalo, E. K. je, sumnja se, zakočio kako bi usporio, nakon čega je E. H. pao s na asfalt i udario glavom. Izgubio je svijest, a od zadobijenih povreda preminuo je na putu do bolnice.

Pritvor je predložen jer, kako navodi Tužilaštvo, postoji bojazan da bi osumnjičeni mogao uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za postupak, odnosno ometati postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, prenosi CrnaHronika.

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Protiv E. V. se, takođe, vodi istraga zbog krivičnog djela davanje lažnog iskaza.

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Bugojno

Saobraćajna nesreća

preminuo mladić

MUP SBK

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