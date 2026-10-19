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U ovoj državi policija ne prašta prazan rezervoar na auto-putu

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19.10.2026 19:18

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Ukoliko ostanete bez goriva ili ispraznite bateriju svog električnog automobila na njemačkom auto-putu slijedi vam novčana kazna. Ona iznosi 35 evra, ali u određenim okolnostima može da bude i dvostruko veća, uz kazneni bod.

U Njemačkoj se ostanak bez goriva ili struje na auto-putu ne smatra nepredvidivim kvarom koji vozač ne može da izbjegne.

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Nivo goriva i napunjenost baterije mogu da se prate, a instrument tabla upozorava kada je potrebno potražiti benzinsku stanicu ili punjač, piše Revija HAK.

Zbog toga policija može da kazni vozače koji se zaustave na auto-putu jer su ostali bez goriva ili im se baterija električnog automobila ispraznila.

Osnovna kazna iznosi 35 evra. Međutim, ako vozilo ostane zaustavljeno duže od tri minuta, to se prema navedenim pravilima može tretirati kao parkiranje na auto-putu, gdje je ono zabranjeno.

U tom slučaju kazna može da poraste na 70 evra, a vozač može da dobije i jedan kazneni bod.

Troškovi mogu da budu i veći ako policija utvrdi da je vozilo zaustavljeno na posebno opasnom mjestu ili ako zbog takvog zaustavljanja dođe do saobraćajne nezgode.

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Zato je važno da vozači prije ulaska na auto-put provjere količinu goriva ili stanje napunjenosti baterije i planiraju zaustavljanja.

U suprotnom, propust koji je mogao da se izbjegne može da dovede do kazne, ali i do opasne situacije u saobraćaju.

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Tagovi :

Automobili

gorivo

Auto-put

Njemačka

Kazna

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