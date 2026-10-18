Ovu naviku izbjegavajte dok je motor automobila hladan: Prvih nekoliko minuta je veoma važno

To što je automobil spreman da krene ne znači da je spreman i za pun gas. Jedan detalj na instrument-tabli pritom može da zavara vozače.

Jutarnji polazak često izgleda isto: pokretanje motora, vezivanje pojasa i uključivanje u saobraćaj. Kod većine savremenih automobila nema potrebe za višeminutnim čekanjem na parkingu, ali način na koji vozite odmah nakon kretanja zaslužuje pažnju. Hladan motor ne treba naglo opterećivati, čak ni kada radi mirno i bez problema prima gas.

Na tu naviku upozorava španski mehaničar Hesus Aljosa, koji na društvenim mrežama dijeli savjete o održavanju automobila. Govoreći o postupcima koje izbjegava za volanom, izdvojio je snažno ubrzavanje neposredno nakon pokretanja motora. Njegova preporuka je da se prvih osam do deset minuta vozi odmjerenije, bez naglog dodavanja gasa i nepotrebno visokih obrtaja.

Zašto hladnom motoru ne prija snažno ubrzavanje?

Poslije višečasovnog stajanja motor i ulje se hlade, naročito kada automobil provede noć napolju. Pokretanjem motora uljna pumpa uspostavlja pritisak i pokreće cirkulaciju ulja, ali to ne znači da su svi dijelovi odmah dostigli uslove za veće opterećenje.

Motorno ulje obezbjeđuje podmazivanje i na niskim temperaturama, pod uslovom da odgovara specifikaciji vozila. Ipak, tokom zagrijavanja mijenjaju se njegova viskoznost i temperatura, dok se metalni dijelovi motora postepeno šire. Zbog toga naglo ubrzavanje i veliko opterećenje neposredno nakon polaska mogu da doprinesu njihovom trošenju.

Jedno snažnije pritiskanje papučice gasa ne znači da će motor odmah otkazati. Veći problem predstavlja navika da se hladan motor redovno forsira, posebno ako se istovremeno zanemaruju servisi ili koristi neodgovarajuće ulje.

Kazaljka temperature ne pokazuje uvijek ono što mislite

Vozači često pretpostavljaju da je motor potpuno zagrijan čim se kazaljka temperature pomjeri u uobičajeni položaj. Međutim, na većini automobila ona pokazuje temperaturu rashladne tečnosti, a ne motornog ulja.

Rashladna tečnost može da dostigne svoju uobičajenu temperaturu prije ulja. Zbog toga položaj kazaljke ne treba shvatiti kao siguran znak da je trenutak za snažno ubrzavanje. Automobili sa zasebnim prikazom temperature ulja pružaju jasniju sliku, dok je kod ostalih razumno nastaviti umjerenom vožnjom i nakon što se pokazivač stabilizuje.

Aljosin savjet o prvih osam do deset minuta treba posmatrati kao okvirnu preporuku. Vrijeme zagrijavanja zavisi od spoljne temperature, konstrukcije motora, trase i uslova vožnje, pa tokom veoma hladnih dana može biti potrebno više vremena.

Treba li zagrijavati automobil u mjestu?

Dugo čekanje da se automobil zagrije dok radi u praznom hodu kod većine modernih vozila nije potrebno. Uputstva proizvođača, poput Fordovog, preporučuju da se motor ne zagrijava dugotrajnim radom u mjestu, uz izbjegavanje visokih obrtaja, punog gasa i velikog opterećenja dok je hladan.

Nakon pokretanja i kratkog vremena potrebnog za stabilizaciju rada, možete krenuti mirnije, u skladu sa uputstvom za svoj automobil. Tako se postepeno zagrijavaju i druge komponente pogonskog sklopa, a gorivo se ne troši na nepotrebno stajanje sa uključenim motorom. Posebne preporuke proizvođača imaju prednost, naročito pri ekstremno niskim temperaturama.

Niski obrtaji nisu uvijek znak da čuvate motor

Umjerena vožnja ne podrazumijeva da po svaku cijenu ostanete u visokom stepenu prenosa i na najmanjem mogućem broju obrtaja. Snažno pritiskanje gasa u takvim uslovima takođe može da predstavlja veliko opterećenje, posebno kod motora sa turbopunjačem.

Bolje je izabrati odgovarajući stepen prenosa i ubrzavati postepeno, bez forsiranja. Turbopunjač se okreće velikom brzinom, a njegovi ležajevi zavise od pravilnog podmazivanja, zbog čega su odgovarajuće ulje i redovno održavanje posebno važni.

Mirniji početak vožnje može da doprinese dugovječnosti motora, ali nije jedini uslov njegove pouzdanosti. Podjednako su važni servisni intervali, kvalitet i propisana specifikacija ulja, kao i opšte stanje automobila. Prvih nekoliko minuta zato vozite ravnomjerno, mijenjajte brzine prema uslovima na putu i sa snažnijim ubrzavanjem sačekajte da se motor zagrije.