Pokrenuta istraga o oštećenju ograde na aerodromu

Njemačka policija pokrenula je istragu o oštećenju ograde na aerodromu u Lajpcigu, na istoku zemlje, nešto više od dva mjeseca nakon što je tu pronađen dron opremljen eksplozivom.

Policijski portparol rekao je da se istraga vodi u svim pravcima. On je rekao da je moguće da je vozilo probilo ogradu, ali da je moguća i nesreća.

Šteta je otkrivena sinoć oko 23.00 časa, a policija navodi da je riječ o "incidentu relevantnom za bezbjednost", prenosi agencija DPA.

Policajci su pretražili prostor aerodroma, ali nisu pronašli ni sumnjivo vozilo niti neovlašćene osobe ili sumnjive predmete, prenosi Srna.

Potraga će biti nastavljena tokom naredne sedmice.