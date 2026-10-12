Novi napad na aerodrom u Rijadu: Ima mrtvih i povrijeđenih

Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da je u najnovijem napadu na Međunarodni aerodrom "Kralj Halid", izvedenom tokom protekle noći, u Rijadu poginuo jedan pakistanski državljanin, dok je 11 ljudi povrijeđeno.

U napadu je pričinjena materijalna šteta čija se procjena trenutno vrši, dodaje se u saopštenju, preneo je Rojters.

Tokom prošle nedjelje dogodilo se više napada na taj aerodrom, a najozbiljniji je izveden u subotu kada je poginulo najmanje 12, a povrijeđeno 309 ljudi.

Društvo Slavimo Miholjdan: Rođeni na ovaj dan dobili su posebne blagodati

Veliki broj zemalja osudio je napade u Rijadu, navodeći da je nedopustivo gađanje civilnih objekata.

Jemenska militantna grupa Huti, koja je saveznik Irana, preuzela je odgovornost za napad na Međunarodni aerodrom u Rijadu.