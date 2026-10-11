Super tanker eksplodirao u Ormuskom moreuzu: Iran objavio snimak

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Iranski medij Pres TV objavio je da je supertanker sa sirovom naftom eksplodirao i zapalio se nakon što je udario u pomorsku minu prilikom pokušaja napuštanja Ormuskog moreuza "neovlaštenom i opasnom rutom".
Iranska revolucionarna garda (IRGC) navela je u saopštenju da je supertanker isključio svoje navigacijske i GPS sisteme prije nego što je udario u minu tokom pokušaja izlaska iz moreuza.
Požar je bio toliko silovit da su ga prijavili i stanovnici duž obale sa znatne udaljenosti.
"Ogroman požar čeka svaki tanker koji krši pravila i ignoriše sigurnost te propise Ormuskog moreuza", saopštila je IRGC.
Hronika
Majka ubijenog Dejana Kostića Dele se oglasila sa groblja
Dodaje se i kako djelovanje protiv plovila koja koriste neovlaštene rute više neće biti ograničeno samo na Ormuski moreuz, već da će biti praćena i "kažnjena" širom regije.
Iran tvrdi da njegove oružane snage imaju potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom od početka "američko-izraelske agresije". Komercijalni saobraćaj kroz ovaj strateški prolaz drastično je opao, a kretanje brodova smanjeno je na jednocifrene brojeve usljed tekućeg rata.
Teheran je poručio da neće ponovo otvoriti ovaj plovni put sve dok Sjedinjene Američke Države ne ispune njegove zahtjeve i ne preduzmu korake za obnovu povjerenja.
🚨 Iranian Armed Forces: A supertanker attempting to cross through an unauthorized route in the Strait of Hormuz struck a naval mine and is currently ablaze.
Reminder: The Strait of Hormuz was open before U.S. military aggression against Iran. https://t.co/ljjqVip5QV— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) October 10, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
22
05
22
02
21
37
21
22
20
57
Trenutno na programu