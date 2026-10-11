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Super tanker eksplodirao u Ormuskom moreuzu: Iran objavio snimak

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11.10.2026 20:07

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Танкер наишао на мину у Ормузу
Foto: Screenshot / X

Iranski medij Pres TV objavio je da je supertanker sa sirovom naftom eksplodirao i zapalio se nakon što je udario u pomorsku minu prilikom pokušaja napuštanja Ormuskog moreuza "neovlaštenom i opasnom rutom".

Iranska revolucionarna garda (IRGC) navela je u saopštenju da je supertanker isključio svoje navigacijske i GPS sisteme prije nego što je udario u minu tokom pokušaja izlaska iz moreuza.

Požar je bio toliko silovit da su ga prijavili i stanovnici duž obale sa znatne udaljenosti.

"Ogroman požar čeka svaki tanker koji krši pravila i ignoriše sigurnost te propise Ormuskog moreuza", saopštila je IRGC.

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Dodaje se i kako djelovanje protiv plovila koja koriste neovlaštene rute više neće biti ograničeno samo na Ormuski moreuz, već da će biti praćena i "kažnjena" širom regije.

Iran tvrdi da njegove oružane snage imaju potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom od početka "američko-izraelske agresije". Komercijalni saobraćaj kroz ovaj strateški prolaz drastično je opao, a kretanje brodova smanjeno je na jednocifrene brojeve usljed tekućeg rata.

Teheran je poručio da neće ponovo otvoriti ovaj plovni put sve dok Sjedinjene Američke Države ne ispune njegove zahtjeve i ne preduzmu korake za obnovu povjerenja.

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