Jeleni Kostov pukla dojka

Jelena Kostov prošla je kroz pravu agoniju kada joj je pukao estetski implantat u grudima, a zbog komplikacija koje su uslijedile danima je imala visoku temperaturu i trpjela jake bolove.

Pjevačica i nekadašnja učesnica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Jelena Kostov, otvoreno je govorila o dramatičnom periodu kroz koji je svojevremeno prošla kada joj je pukao silikonski implantat u grudima.

Iako je primijetila promjene na tijelu, odlagala je odlazak ljekaru, što je dovelo do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija i borbe sa infekcijom.

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Jelena Kostov otkrila je kako je primijetila da nešto nije u redu i kako je saznala da joj je pukao implantat.

"Primijetila sam promjene na grudima i otišla sam kod doktora, koji mi je nakon detaljnog pregleda rekao da mi je pukao silikon. I ranije sam primijetila da imam problem, ali nisam odmah reagovala, već sam sačekala i tako napravila grešku. Po prirodi sam veoma nježna i osjetljiva, pa je samim tim sve to bilo još izraženije. Uslijedila je intervencija, a onda i problemi jer se organizam borio sa novim silikonima. Grudi su počele da mi se pune gnojem. Morali su da ga izvlače i sve je bilo veoma dramatično", ispričala je.

Pjevačica je naglasila da ljekari koji su obavili intervenciju ne snose nikakvu krivicu, već da je njen organizam tada slabo reagovao na nove implantate.

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Iskoristila je priliku i uputila važnu poruku svim djevojkama:

"Primijetila sam da mi grudi nisu onakve kakve su inače. Znala sam da nešto nije u redu. Napravila sam grešku jer nisam odmah otišla na operaciju, već sam čekala da prođe vrijeme. Zato apelujem na sve djevojke da odmah idu ljekaru. Nije važno koji dio tijela je u pitanju, problem treba rješavati kako ne bi bilo prekasno. Intervenciju je obavio jedan od naših najboljih stručnjaka u zemlji. U mom slučaju ljekari nisu ni za šta krivi i nisu napravili nikakvu grešku. Moj organizam je slabiji, pa sam se dosta namučila nakon zahvata jer nikako nije mogao da se izbori sa novim silikonima. Imala sam temperaturu danima, a nakupio se i gnoj".

Oporavak nakon zahvata bio je dug i zahtjevan, a pjevačica je morala da se pridržava strogih savjeta ljekara i izbjegava veće fizičke napore.

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"Borila sam se sama sa sobom da podignem dijete. Koliko god to izgledalo bezazleno, moram da se pazim jer oporavak nije jednostavan. Sada počinjem bolje da funkcionišem. Prihvatila sam da pjevam i najgore je prošlo. Doktor mi je rekao da se ponašam onako kako mi bol dozvoljava. Još uvijek ne vozim automobil", ispričala je ona svojevremeno za „Kurir“.