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Megan Foks počela da naplaćuje slike: Udružila se sa osnivačem OnlyFans-a

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11.10.2026 12:28

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Меган Фокс дио је рекламе лијека за еректилну дисфункцију: Циљ је помоћи паровима за бољи сексуални живот
Foto: YouTube/printscreen

Megan Foks godinama važi za jednu od najvećih holivudskih zavodnica, a sada je odlučila da to i dobro unovči, objavila je da će objavljivati provokativne fotografije na svom sajtu sa ekskluzivnim sadržajem koji se plaća.

Glumica je pokrenula sajt u petak u saradnji sa platformom Subs.com, čiji je suosnivač Tim Stokli, jedan od glavnih umova koji stoje iza OnlyFans-a.

Na prvim fotografijama sa sajta, Megan je u prvi plan stavila svaki centimetar svog tijela, pozirajući u tijesnim topovima iz kojih sve preliva i sa minimalno garderobe na sebi, uglavnom u donjem vešu i pripijenim šortsevima.

Megan navodi da žene godinama slušaju kako je vidljivost moć, iako su drugi ljudi uglavnom bili vlasnici platformi i njihovog imidža.

Ističe da je njena stranica na Subs.com drugačija jer je i sama suvlasnica ove platforme, dok Stokli dodaje da glumica aktivno pomaže u njenom daljem razvoju i izgradnji, prenosi Mondo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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