Otkazan nastup Dare Bubamare: Pjevačica se hitno oglasila i poslala poruku pratiocima

Pjevačica Dara Bubamara primorana je da odloži najavljeni nastup u Štutgartu zbog neočekivanih zdravstvenih problema.

Dara je osjetila tegobe koje su je spriječile da se zaputi u Njemačku, zbog čega je morala da se oglasi hitno.

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Ona je na društvenim mrežama svojoj publici otkrila razlog te se izvinila.

Pjevačica Dara Bubamara je obavijestila pratioce da je nastup pomjeren za januar, jer trenutno nije u mogućnosti da izađe na binu i pjeva pred publikom. Kako je objasnila, glavne prepreke da doputuje u Štutgart bile su jaka prehlada i povišena temperatura.

Tom prilikom se direktno obratila svima koji su se radovali njenom dolasku:

"Dragi moji, nažalost, usljed prehlade i povišene temperature, nisam u mogućnosti da dođem u Štutgart, pa pomjeramo nastup za januar! Hvala na razumijevanju, jedva čekam da nadoknadimo to u januaru nezaboravnom žurkom".

Dara je svojoj publici obećala veče za pamćenje iako će se vidjeti tek za nekoliko mjeseci.

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Pjevačica se nada brzom oporavku, nakon čega planira da se vrati poslovnim obavezama i nastupima pred publikom. Podsjetimo, Dara je nedavno uživala na odmoru na Mikonosu u društvu svog mlađeg izabranika, uspješnog biznismena.

(Telegraf.rs)