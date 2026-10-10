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Željko Samardžić o velikoj porodičnoj tragediji: Izgubio sina koji je imao svega tri mjeseca

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10.10.2026 12:34

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Жељко Самарџић, пјевач
Foto: Youtube / Printscreen

Pjevač Željko Samardžić godinama je u skladnom braku sa suprugom Majom, sa kojom ima tri kćerke.

Međutim, malo ko zna da je ovaj bračni par prije više od dvije decenije doživio tešku porodičnu tragediju, kada im je preminuo sin dok je bio beba od samo tri i po mjeseca.

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Željko Samardžić je u jednoj emotivnoj ispovijesti otvoreno progovorio o najtežem trenutku u svom životu i bolnom gubitku.

Pjevač se jednom prilikom prisjetio momenta kada je njegova porodica doživjela strašan udarac, u trenutku kada su proslavljali rođenje dječaka.

"Sjećam se tog perioda, moja pokojna baba je došla na babine, prvi put da vidi svog praunuka, za nju je bio veliki šok kada se sve desilo. U Crnoj Gori je muška glava velika stvar", ispričao je Željko.

Dječak po imenu Zlatko sahranjen je u Crnoj Gori, gdje se nalazi i porodična grobnica Samardžića.

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"Nikada to neću zaboraviti. Familijarno smo išli svi iz Mostara u Nikšić da odradimo te obrede. Očeva porodica je iz Nikšića, tamo smo sahranili malog Zlatka, to je bila tuga za sve nas", prisjetio se pjevač.

(Blic)

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Tagovi :

Željko Samardžić

Pjevač

estrada

tragedija

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