Kraj novčanih briga za tri znaka: Novac stiže do kraja oktobra

Kraj novčanih briga konačno se nazire za tri horoskopska znaka! Do kraja oktobra mogli bi da odahnu zbog novca koji stiže, bolje zarade ili problema koji se konačno rješava.

Poslije dugog stezanja kaiša, za njih se otvara mogućnost da u novembar uđu mirnije glave i sa više novca u novčaniku.

Bik: Novac stiže kada mu je najpotrebniji

Bik je dugo pokušavao da održi ravnotežu između prihoda i troškova. Čak i kada vrijedno radi, čini mu se da novac odlazi brže nego što stiže. Ipak, kraj oktobra mogao bi da mu donese priliku za dodatnu zaradu, naplatu završenog posla ili dogovor koji poboljšava finansijsku situaciju.

Ono što je važno jeste da Bik ne odbaci priliku samo zato što mu u prvi mah d‌jeluje skromno. Dodatni prihod možda neće riješiti sve probleme od‌jednom, ali može da pokrije račun koji dugo odlaže i vrati mu osjećaj sigurnosti. Poslije perioda u kojem je morao da razmišlja o svakoj marki, i to može biti veliko olakšanje.

Lav: Bolja zarada mijenja raspoloženje u kući

Lav želi da njegov trud bude primijećen i pošteno nagrađen. Međutim, posljednjih sedmica mogao je da ima utisak da daje mnogo, a zauzvrat dobija manje nego što zaslužuje. Finansijske obaveze dodatno su pojačavale pritisak, naročito kada su se poklapale sa drugim porodičnim troškovima.

Do kraja oktobra u prvi plan dolaze poslovni razgovori, nova saradnja ili mogućnost dodatnog angažmana. Lav bi mogao da dobije priliku da pokaže koliko vrijedi, ali će biti važno da jasno iznese svoje uslove. Bolja zarada ne donosi samo više novca već i mogućnost da se neke želje više ne odlažu iz mjeseca u mjesec.

Jarac: Konačno vidi izlaz iz finansijskog pritiska

Jarac rijetko govori o novčanim problemima, čak i kada ga oni ozbiljno opterećuju. Navikao je da preuzima odgovornost, ispunjava obećanja i prvo podmiruje tuđe potrebe. Zbog toga mu se ponekad čini da radi bez predaha, a da se stanje na računu jedva mijenja.

Druga polovina oktobra može da bude prilika da pronađe izlaz iz takvog kruga. Dodatni posao, povoljniji dogovor ili razjašnjenje jedne dugotrajne obaveze mogli bi da mu olakšaju svakodnevicu. Jarcu će posebno značiti ako uspije da napravi plan kojim će troškove držati pod kontrolom, umjesto da svakog mjeseca iznova rješava iste probleme.

Kada se finansijski pritisak smanji, vraća mu se i ono što mu je nedostajalo: mogućnost da razmišlja unaprijed, a ne samo o sljedećem računu.

Kraj novčanih briga donosi i mirniji život

Bik, Lav i Jarac do kraja oktobra imaju razlog da obrate pažnju na poslovne prilike i odluke koje mogu poboljšati njihov budžet. Astrološka tumačenja ne garantuju iznenadni dobitak, ali podsjećaju na to da se finansijska situacija ponekad mijenja kroz male, konkretne korake.

Pravo olakšanje počinje kada računi više ne određuju svaki plan, a dio zarade može da ostane sa strane. Za ova tri znaka upravo bi to mogla da bude najljepša promjena: manje brige, više sigurnosti i mirniji ulazak u novembar.