Logo

Ova tri znaka ulaze u najsrećniji dio života

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.10.2026 21:56

Komentari:

0
Дјевојка се смије и држи жути балон у руци
Foto: Julia Avamotive/Pexels

Moćni Mlad Mjesec u Vagi donosi kosmičku pravdu koja najzad kuca na vrata onih koji su prošli kroz tešku unutrašnju borbu.

Ovaj nebeski tranzit razrješava nagomilane brige i pokreće duboki sudbinski preokret. Olakšanje stiže svima koji su strpljivo nosili svoj teret kroz mrak. Kapije sreće širom se otvaraju za tri odabrana znaka zodijaka koji su najduže čekali da na njih dođe red za radost.

илу-инстаграм-17032026

Nauka i tehnologija

Instagram testira novu opciju koja će se mnogim korisnicima svidjeti

Stari dugovi se brišu, a svemir pravi mjesta za potpuno novi početak koji će im doneti najveće blagoslove.

Blizanci: Izlaz iz teške poslovne situacije

Dugo vam se činilo da tapkate u mjestu dok drugi odmiču naprijed. Mlad Mjesec u Vagi donosi preokret koji ćete osjetiti od 26. oktobra, kada se pojavljuje prilika za posao ili dogovor koji mijenja tok vaše karijere. Neočekivan poziv ili vijest vraća vam vjeru u sebe i otvara vrata koja su dugo stajala zatvorena. Ne oklijevajte predugo, ovo je trenutak za hrabar korak.

Strijelac: Kraj dugogodišnjih finansijskih muka

Godinama ste imali utisak da samo krpite kraj sa krajem i da svaki novi mjesec stiže sa novom obavezom. Od 14. novembra mladi Mjesec donosi promjenu i šansu da najzad riješite ono što vas je dugo mučilo. Neočekivan priliv novca ili pomoć sa strane može vam vratiti mir i omogućiti da konačno zatvorite stare račune. Poslije dugog perioda briga dolazi vrijeme kada ćete lakše disati.

свијеће-свијећа-спц-05092025

Društvo

Ne iznosite ovo sutra na groblje, veliki je grijeh

Ribe: Rane zarastaju kroz ovaj nebeski tranzit

Nosili ste težak teret prošlosti i niste uspijevali da prebolite osobu koja je otišla. Povoljan tranzit mladog Mjeseca kroz Vagu donosi vam potpuno iscjeljenje slomljenog srca do kraja oktobra. Upoznajete nekoga ko dijeli vaše poglede na svijet tokom jednog spontanog izlaska. Zatvorite vrata prošlosti i ne gledajte više unazad, jer vas čeka sreća, prenosi Krstarica.

Poslije duge tišine, ovo je period kada srce ponovo smije da se otvori. Ono što je izgledalo kao gubitak pokazuje se kao prostor za nešto bolje. Ribe će osjetiti da prošlost više nema vlast nad njima, i taj osjećaj donosi mir koji dugo nisu imale.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

astrologija

sreća

Astrolozi

Komentari (0)

Pročitajte više

Радијатор гријање

Savjeti

Korisni savjeti prije zime: Kako smanjiti račun za grijanje?

1 h

0
Риђокоса жена ужива у ружичастој крофни у затвореном простору кафића.

Zdravlje

Zašto vam se baš uveče jede nešto slatko?

1 h

0
Момак и дјевојка леже загрљени.

Ljubav i seks

Spasavaju vezu za 5 minuta: Napravite ova 3 koraka odmah i vratite strast

1 h

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Društvo

Loto tri osobe doveo u predinfarktno stanje: Jedan igrač dobio Pežoa

1 h

0

Više iz rubrike

Планета Меркур

Zanimljivosti

Stiže posljednji retrogradni Merkur u ovoj godini: Evo koji znakovi će biti na najjačem udaru

4 h

0
Ајфон телефон

Zanimljivosti

Stari telefon vredan kao stan u Banjaluci: Kolekcionari ne žale novac, a ovo je važan uslov

14 h

0
Младожења ставља прстен младој на вјенчању.

Zanimljivosti

Šok na srpskoj svadbi: Mladu udarili činijom u glavu

14 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 9. oktobar: Ribe bi danas negdje da putuju, Bika očekuju nezgodne situacije

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

25

Pokušaj otimanja imovine SPC u FBiH: Crkva upisana na nepostojećeg vlasnika

22

20

Tramp i Putin obradovali svijet: Cijene goriva će ekspresno padati?

22

18

Šolja ovog čaja prije odlaska u krevet će vam pomoći da brže zaspite

21

56

Ova tri znaka ulaze u najsrećniji dio života

21

36

Instagram testira novu opciju koja će se mnogim korisnicima svidjeti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima