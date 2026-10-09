Ova tri znaka ulaze u najsrećniji dio života

Moćni Mlad Mjesec u Vagi donosi kosmičku pravdu koja najzad kuca na vrata onih koji su prošli kroz tešku unutrašnju borbu.

Ovaj nebeski tranzit razrješava nagomilane brige i pokreće duboki sudbinski preokret. Olakšanje stiže svima koji su strpljivo nosili svoj teret kroz mrak. Kapije sreće širom se otvaraju za tri odabrana znaka zodijaka koji su najduže čekali da na njih dođe red za radost.

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Stari dugovi se brišu, a svemir pravi mjesta za potpuno novi početak koji će im doneti najveće blagoslove.

Blizanci: Izlaz iz teške poslovne situacije

Dugo vam se činilo da tapkate u mjestu dok drugi odmiču naprijed. Mlad Mjesec u Vagi donosi preokret koji ćete osjetiti od 26. oktobra, kada se pojavljuje prilika za posao ili dogovor koji mijenja tok vaše karijere. Neočekivan poziv ili vijest vraća vam vjeru u sebe i otvara vrata koja su dugo stajala zatvorena. Ne oklijevajte predugo, ovo je trenutak za hrabar korak.

Strijelac: Kraj dugogodišnjih finansijskih muka

Godinama ste imali utisak da samo krpite kraj sa krajem i da svaki novi mjesec stiže sa novom obavezom. Od 14. novembra mladi Mjesec donosi promjenu i šansu da najzad riješite ono što vas je dugo mučilo. Neočekivan priliv novca ili pomoć sa strane može vam vratiti mir i omogućiti da konačno zatvorite stare račune. Poslije dugog perioda briga dolazi vrijeme kada ćete lakše disati.

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Ribe: Rane zarastaju kroz ovaj nebeski tranzit

Nosili ste težak teret prošlosti i niste uspijevali da prebolite osobu koja je otišla. Povoljan tranzit mladog Mjeseca kroz Vagu donosi vam potpuno iscjeljenje slomljenog srca do kraja oktobra. Upoznajete nekoga ko dijeli vaše poglede na svijet tokom jednog spontanog izlaska. Zatvorite vrata prošlosti i ne gledajte više unazad, jer vas čeka sreća, prenosi Krstarica.

Poslije duge tišine, ovo je period kada srce ponovo smije da se otvori. Ono što je izgledalo kao gubitak pokazuje se kao prostor za nešto bolje. Ribe će osjetiti da prošlost više nema vlast nad njima, i taj osjećaj donosi mir koji dugo nisu imale.