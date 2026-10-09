Dnevni horoskop za 9. oktobar: Ribe bi danas negdje da putuju, Bika očekuju nezgodne situacije

OVAN

Sve u poslovnom segmentu danas funkcioniše stabilno i bez ikakvih problema. Šta više, postoji mogućnost i za finansijske prilive ili zaradu kroz lične poslove. Izađite sa prijateljima, danas je dan novih poznanstava i velike energije na polju ljubavi.

BIK

Može biti nekih neugodnih situacija i u poslovnom okruženju, ali i u odnosu sa partnerom. Baš iz tog razloga biće vam potrebna smirenost i mogućnost da hladne glave riješite neke stvari i „spustite loptu“, a to danas imate. Za sve se može naći rješenje.

BLIZANCI

Promjena planova u poslednjem trenutku. Sve što danas funkcioniše, funkcioniše na brzinu, koliko god vi pokušavali da budete mirni ili da se prilagodite okolnostima. Obavezno ugovorite izlazak sa prijateljima, jake mogućnosti novih poznanstava.

RAK

Razgovor sa nadređenim ili nekim ko vam je izuzetno poslovno važan, promjeniće mnogo toga. Ne žurite sa odlukom ako niste u potpunosti sigurni u nju. Osećate privlačnost prema jednoj osobi sa kojom poslovno sarađujete.

LAV

Promjene koje će se manifestovati kroz polje planova i polje pozicije. Moguće je pokretanje značajnih dogovora, ali i vijesti o novom radnom mjestu ili finansijskim beneficijama. Potrebna vam je smirenost u odnosu sa voljenom osobom.

DJEVICA

Itekakva mogućnost finansijskih dobitaka tokom današnjeg dana. Ako ulažete novac u nešto, potrudite se da to budu odmerene sume, ne rasipajte se. Ne zaboravite da se rizik ne isplati baš uvijek. Tajni seksualni kontakt ili početak neobaveznog odnosa.

VAGA

Otvaranje velikih šansi kroz polje partnerstava. Promjene su naglašene i one će se odraziti na vašu poziciju, status, karijeru. Blaga nervoza i svadljivost, ali ćete uspjevati da se obuzdate. Sa partnerom obavezno izađite, potrebno vam je da se opustite.

ŠKORPIJA

I vas će u velikoj meri iznenaditi dešavanja ovog dana. Očekivali ste da se neke stvari promjene, ali se niste nadali da će se to desiti brzo. Bićete više nego zadovoljni dešavanjima. Provlače vam se kroz glavu misli o budućnosti sa voljenom osobom, pravite planove.

STRIJELAC

Ako danas imate poslovnih obaveza, ili ćete ih iskulirati ili na brzinu odraditi. Ono što se vama „smiješi“ jeste vezano za emotivni plan, ali i za svaku vrstu provoda, uživanja. Podržana su i nova poznanstva kao i planovi za kraće putovanje. Jedan buran dan.

JARAC

Danas su kod vas moguća porodična slavlja, okupljanja sa bliskim ljudima i porodicom. Dan je dobar i u emotivnom segmentu jer vam može donijeti jedno jako lepo poznanstvo sa osobom koja će vas svojom duhovitošću i individualnošću odmah osvojiti.

VODOLIJA

Nešto će vas danas naterati na pokret. Ili će vam se otvoriti mogućnost za kraći poslovni put, koji bi mogao da bude isplativ, ili ćete sa nekim dragim ljudima odlučiti da provedete vrijeme. Šta god da je od ovoga, rezultat je dobar, a osjećaj ispunjenosti će vas držati.

RIBE

I Ribe bi danas negdje da otputuju, možda odu na kafu sa kolegama poslije posla. Malo ćete impulsivno trošiti novac, ali ste dobro raspoloženi jer je finansijski segment malo stabilniji. Možete danas u velikoj mjeri srediti odnos sa voljenom osobom, prenosi Ona.rs.