Običaj sa srpske svadbe pošao po zlu: Mlada izvukla najdeblji kraj

Snimak sa srpske svadbe postao je pravi hit na društvenim mrežama i nasmijala mnoge.

U fokusu videa je tradicionalni običaj, a ako je suditi prema onome što se može vidjeti, izgleda da nije baš prošao kako je planirano.

Umjesto da sve protekne uobičajeno, mlada je usred rituala dobila udarac zdjelom u glavu.

Sve se dogodilo ispred kuće, dok je trajao običaj u kojem se preko glave bacaju žitarice i sjemenke. Prema vjerovanju ovaj ritual simbolizuje plodnost, napredak i obilje u budućem zajedničkom životu mladenaca.

U jednom trenutku mlada je uzela šaku žita iz posude koju je držala starija žena. Međutim, nakon toga žena je izgleda odlučila prosuti cijelu zdjelu preko mlade, ali joj se omaklo pa je zdjelom mladu udarila u glavu.

Nije poznato je li žena mladina svekrva, iako su upravo o tome korisnici društvenih mreža nagađali u komentarima.

‘Nije bilo slučajno’

Iako je udarac izgledao prilično neugodno, a mlada se nakratko držala za glavu, brzo se nastavila ponašati kao da se ništa nije dogodilo i nije djelovala povrijeđeno, iako joj je izraz lica bio poprilično smrknut.

U pozadini se može čuti i mladoženja kako se smije cijeloj situaciji.

Snimak je potom počeo privlačiti pažnju korisnika društvenih mreža, koji su se našalili na račun čitavog događaja.

“Mislim da više ne razgovaraju”, “Oprosti, nije bilo slučajno”, “To je stari običaj”, “Svaka čast na suzdržanosti”, pisali su ljudi.

Nije poznato je li riječ tek o nespretnosti pri rukovanju zdjelom ili je u izvođenju običaja bilo malo više entuzijazma nego što je trebalo. U svakom slučaju, mlada je dobro, a to je od svega najvažnije.