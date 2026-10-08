Otvorili kuminu kovertu pred svima: Ono što je mlada uradila ostavilo sve bez daha

Na svadbu je otišla sa samo 20 evra u koverti, iako je bila mladi najbliža osoba – najbolja prijateljica i kuma.

Zbog toga je očekivala neprijatnost i osudu pred stotinama gostiju. Međutim, ono što je mlada uradila kada je otvorila njenu kovertu pretvorilo je čitavu situaciju u dirljivu priču o prijateljstvu i ljudskosti.

Posljednjih 20 evra dala za prijateljičinu svadbu

Dragana, tada 31-godišnjakinja, ispričala je da ona i njen suprug nisu bili u dobroj finansijskoj situaciji.

Nije radila, njen suprug je zarađivao oko 250 evra mjesečno, a imali su i malog sina.

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Ipak, nije željela da propusti vjenčanje žene koju je smatrala sestrom.

Zato su uzeli posljednjih 20 evra koje su imali i stavili ih u kovertu.

Dragani je bilo posebno neprijatno jer je znala da će se iznos upoređivati sa poklonima drugih gostiju. A upravo to se dogodilo.

Pred 500 gostiju počeli da otvaraju koverte

Tokom svadbe mladenci su pred gostima otvarali koverte i govorili koliko je ko poklonio. Čuli su se iznosi od 100, 200, pa čak i 500 evra, dok je Dragana sa strepnjom čekala trenutak kada će na red doći njena koverta.

Kada je mlada konačno otvorila kovertu svoje kume, dogodilo se nešto potpuno neočekivano.

Umjesto 20 evra, pred svima je rekla da je od najbolje prijateljice dobila 1.000 evra.

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Dragana i njen suprug bili su potpuno zbunjeni, jer su znali šta se zapravo nalazilo u koverti.

Mlada joj vratila kovertu sa još 500 evra

Nekoliko minuta kasnije Dragana je saznala razlog.

Mlada je znala u kakvoj se finansijskoj situaciji nalazi i nije željela da uzme njen posljednji novac niti da je izloži podsmijehu pred gostima.

Zato je izmislila iznos od 1.000 evra kako bi zaštitila svoju kumu.

Ali tu nije bio kraj iznenađenjima.

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Kada je Dragana kod kuće otvorila vraćenu kovertu, unutra je, pored njenih 20 evra, pronašla još 500 evra.

Mlada ih je krišom dodala kako bi pomogla prijateljici kojoj je novac bio prijeko potreban.

Ova priča pokazala je da se pravo prijateljstvo ne mjeri iznosom u koverti, već spremnošću da nekome pomognete onda kada mu je najteže.

(Alo)