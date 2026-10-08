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Kupio sliku za 27 evra, za par mjeseci dobio više od milion evra

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08.10.2026 09:41

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Гертруда Аберкромби је била надреалистичка сликарка из Чикага чији рад привлачи све већу пажњу колекционара посљедњих година. Нова рекордна продаја њене слике додатно потврђује растуће интересовање за њен опус. Претходни рекорд на аукцији за њено дјело био је 1,02 милиона долара, постављен 2025. године за „Поруку за милост“.
Foto: Društvena mreža X/Darren Rovell

Slika kupljena prije nekoliko mjeseci na rasprodaji imanja za samo 30 dolara (27 evra) prodata je na aukciji za čak 1.352.600 dolara (1,21 milion evra). Riječ je o djelu „Školjke odbornika Merijama“ američke nadrealističke slikarke Gertrude Aberkrombi, koje je bilo van javnosti skoro 75 godina.

Diskaveri na rasprodaji

Kolekcionar je pronašao sliku na rasprodaji imanja u Mičigenu ovog leta. Stajala je u mračnom uglu hodnika, ali ga je privukao potpis „Aberkrombi“. Platio je za nju samo 30 dolara, a zatim je provjerio njeno porijeklo i autentičnost. Stručnjak za Aberkrombi, Suzan Vajninger, potvrdila je da je riječ o autentičnom djelu.

Rekordna cijena na aukciji

Frimanova aukcijska kuća procenila je vrednost slike na 150.000 do 250.000 dolara (134.000 do 223.000 evra). Aukcija je otvorena na 80.000 dolara (71.000 evra), ali je nakon licitiranja cijena skočila na 1.352.600 dolara (1,21 milion evra). Konačan iznos je bio više od pet puta veći od procenjenog i postavio je novi svetski rekord na aukciji za delo Gertrude Aberkrombi.

Od studija do ljekarske ordinacije

Slika, nastala 1951. godine, prikazuje devet školjki na sivkastoj pozadini, od kojih jedna visi na koncu ispred crnog zida. Školjke su pripadale Robertu Merijamu, odborniku u čikaškom naselju Hajd Park, gdje je Aberkrombi živio i radio.

Djelo je izloženo na šest nezavisnih izložbi tokom 1952. i 1953. godine, nakon čega je izgubljeno. Prema aukcijskoj kući, Aberkrombi ga je poklonio ljekaru Džonu Rejnoldsu iz Kalamazua, Mičigen, u zamenu za medicinske usluge. Slika je potom ostala u porodici oko 75 godina, sve dok nije pronađena na rasprodaji imanja.

O umjetniku

Gertruda Aberkrombi je bila nadrealistička slikarka iz Čikaga čiji rad privlači sve veću pažnju kolekcionara posljednjih godina. Nova rekordna prodaja njene slike dodatno potvrđuje rastuće interesovanje za njen opus. Prethodni rekord na aukciji za njeno djelo bio je 1,02 miliona dolara, postavljen 2025. godine za „Poruku za milost“, prenosi Indeks.

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