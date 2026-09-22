Ko je pjevač (26) koji je stradao u stravičnoj nesreći: Ovo je posljednja slika Gorana Maksimovića

Vijest o pogibiji mladog pjevača Gorana Maksimovića potresla je domaću javnost. Muzičar je samo veče prije objavio emotivnu fotografiju sa suprugom, a potom je, dva sata prije nesreće, podijelio i objavu sa prijateljima sa vašara u Šapcu.

Podsjetimo, do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozilo izletjelo s kolovoza, pri čemu su u njemu ostala zaglavljena lica. Jedno lice je izvučeno iz automobila prije dolaska vatrogasno-spasilačkih ekipa.

Inače, Goran je, prije nesreće, nastupao upravo na čuvenom Šabačkom vašaru.

Prema riječima sagovornika, atmosfera je bila izuzetna, a niko nije mogao ni da nasluti kakva će se tragedija dogoditi na njegovom povratku kući.

Goran Maksimović Instagram

„Goran je bio izuzetan pjevač, a još bolji čovjek. Uvijek je uveseljavao sve oko sebe, ovo je velika tragedija“, izjavio je sagovornik za Kurir.

Bogat muzički opus i saradnja sa poznatim imenima

Goran Maksimović bio je prepoznatljiv po njegovanju izvornog krajiškog melosa i narodne muzike. Godinama je bio prisutan na festivalima krajiške muzike kao izvođač i autor.

Privukao je veliku pažnju publike pjesmom „Namigni de garavušo“, za koju je sam komponovao muziku, dok je tekst napisao pokojni Lazo Pajčin.

Tokom karijere ostvario je brojne saradnje i duete sa izvođačima kao što su Dragan Šipka, Vjeko Jošić, Draško Aljetić, kao i sa sastavom Laste Vrbanje.

Veliki uspjeh ostvario je i sa Tika Taka bendom, sa kojim je pored redovnih nastupa snimio i studijsku obradu pjesme „Lijepa kao grijeh“, koja je zabilježila zapaženu slušanost na digitalnim platformama.

(Kurir)