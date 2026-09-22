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Snažan zemljotres u Ukrajini

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22.09.2026 13:28

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Снажан земљотрес у Украјини
Foto: Tanjug / AP / Francisco Seco

Zemljotres jačine 4,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Ukrajinu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od tri kilometra, udaljen 134 kilometra od Dnjepra.

Za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

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Tagovi :

Ukrajina

Zemljotres

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