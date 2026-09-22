Snažan zemljotres u Ukrajini

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres jačine 4,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Ukrajinu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na dubini od tri kilometra, udaljen 134 kilometra od Dnjepra.
Za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
🔔#Earthquake (#földrengés) M4.2 strikes 17 km W of #Poltava (#Ukraine) 52 min ago. More info: https://t.co/KN2gfkCAnw— AllQuakes - EMSC (@EMSC) September 22, 2026
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