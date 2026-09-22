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Porodica mislila da je baka mrtva, stavili je u sanduk i oplakali je: Onda je primjećeno nešto čudno

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22.09.2026 14:19

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Сандук сахрана цвијеће обичаји
Foto: Pexel/ Pavel Danilyuk

Priča o ženi u sedamdesetim godinama, iz kineske provincije Hebej, koja je bolovala od cerebralne tromboze i istovremeno se liječila od raka, privukla je pažnju javnosti.

Prema lokalnim medijima, ljekari su zaključili da oboljenja više nije moguće liječiti, nakon čega ju je porodica odvela kući.

Šok iznenađenje za familiju

Žena je 8. septembra pronađena bez znakova života, pa je familija smestila tijelo u kovčeg sa hlađenjem, dok je čekala da se okupe svi rođaci.

Međutim, naredne večeri dogodilo se nešto što je sve iznenadilo, prenosi South China Morning Post.

Naime, snaja je čula tihe zvuke nalik “zujanju“ koji su dopirali iz unutrašnjosti kovčega. Porodica ga je odmah otvorila i ugledala staricu živu! Bila je u teškom stanju, nije mogla da jede, niti da pije.

Nažalost, preminula je kasnije iste večeri, a sahranjena je 13. septembra.

"Niko ne bi izmislio priču..."

Jedan član porodice kasnije je objavio detalje nesvakidašnje priče na mrežama, što je izazvalo brojna pitanja, pa i da li je priča autentična.

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“Niko ne bi izmislio priču o životu i smrti člana sopstvene porodice“, napisao je on.

Lokalni mediji prenose da je tijelo nesrećne žene smješteno u kovčeg sa hlađenjem, ali da nije bio podešen na duboko zamrzavanje.

Jedno od mogućih objašnjenja ovog slučaja, kako navode ljekari, jeste stanje poznato kao “prividna smrt”.

"Nadam se da je pronašla mir"

Riječ je o situaciji u kojoj su vitalni znaci toliko slabi da ih je izuzetno teško registrovati.

Neobičan slučaj izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, a jedan korisnik je napisao: “Ovakav ‘povratak’ vjerovatno je bio bolan za nesrećnu ženu. Nadam se da je pronašla mir na onom svijetu“.

Drugi je dodao: “Porodica je prvo trebalo da dobije zvaničnu potvrdu o smrti iz bolnice”.

Treći korisnik pomenuo je lokalne običaje: “U prošlosti su porodice često držale preminule kod kuće tri dana. Danas se sve odvija toliko brzo da se neki ljudi kremiraju ubrzo pošto budu proglašeni mrtvima“.

(telegraf)

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Tagovi :

sahrana

žena

Mrtvački sanduk

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