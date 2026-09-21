Pet znakova čeka srećan period sve do 27. septembra

U danima koji slijede izlazimo iz svoje ljušture i sklapamo nova prijateljstva. Ovakav srećan period za pet znakova rijetko dolazi bez ijedne prepreke, ali se zato duže pamti.

Ova nedjelja nosi energiju romantike i zabave. Sezona Vage počinje 23. septembra, pa nam lakše ide upoznavanje novih ljudi i stvaranje dubljih veza. Pun Mjesec u Ovnu, 26. septembra, stavlja na iskušenje naše stavove o prijateljstvu i romantici. Ipak, učimo kako da unesemo ljubav u svoje živote i više cijenimo ono što imamo, čak i kada se suočavamo sa preprekama.

Ovan: Pun Mjesec u vašem znaku traži da pustite staro

Sa punim Mjesecom u tvom znaku, Ovne, vrijeme je da pustiš ono što ti više ne služi. Oprosti sebi ako se i dalje držiš uspomena iz prošlosti. Budi blag prema sebi i posveti se brizi o sebi. Ova lunacija je istovremeno i novi početak i kraj, dok u narednih nekoliko nedjelja počinješ da se osjećaš sigurnije u sebe.

Sunce ulazi u znak Vage u srijedu i priprema te za izazove, učeći te kako da budeš diplomatičniji. Nije vrijeme da iskališ bijes, nego da stvari rješavaš mirnim putem. Pažljiv odabir riječi i strpljenje donijeće ti više prijatelja. Ovo je takođe nedjelja u kojoj treba da pružiš sebi više ljubavi i pažnje.

Bik: Venera vam popravlja i navike i odnose

Kao znaku kojim vlada Venera, sezona Vage ti donosi srećan period i određene prednosti, Biku. Ta energija ti pomaže da unaprijediš svakodnevne navike i kvalitet odnosa sa drugima. Očekuj nova poznanstva ili jačanje postojeće romantične veze. Ne ustručavaj se da ljubav pružiš i sebi.

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Pun Mjesec u Ovnu donosi ti veliku moć i autoritet na poslovnom planu. Preuzimanje novih uloga jeste izazovno, ali ti to možeš da podneseš. Imaš sve što je potrebno za uspjeh, pod uslovom da si pravedan i da slušaš druge.

Blizanci: Skriveni talenti izlaze na vidjelo

Spremi se, Blizanče! Energija ove nedjelje unosi avanturistički duh u tvoj život. Sa Suncem u Vagi, romantika je u vazduhu, a vrijeme je pogodno i za rad na kreativnim projektima. Pun Mjesec u Ovnu, krajem nedjelje, motiviše te da istražiš svoje skrivene talente. U danima koji dolaze osjećaćeš se sve sigurnije dok izražavaš sopstvenu ličnost. Razmisli o tome da se javiš svojim mentorima, jer ti mogu dati dragocjene savjete koji će ti olakšati početak ovog novog putovanja. Ne žuri sa poslovima koje obavljaš, čak i ako te energija Ovna gura na ishitrene poteze.

Vaga: Vaše vrijeme je zvanično počelo

Zvanično je počelo tvoje vrijeme, Vago! Ulazak Sunca u tvoj znak čini ovaj period veoma pozitivnim za tebe. Ističe tvoje najbolje osobine i stavlja te u centar pažnje tokom narednih nekoliko nedjelja. Uz to ti pomaže da ostvariš bolje veze sa drugima.

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Pun Mjesec i Saturn ti pokazuju kako da prihvatiš energiju Ovna. Njeguj ljubav prema sebi i budi hrabrija u donošenju odluka. Stavi sebe na prvo mjesto. Povezuj se sa drugima kroz aktivnosti u kojima blistaš i koje ljudima pomažu da steknu novu sliku o tebi.

Vodolija: Poslije tapkanja u mjestu konačno krećete naprijed

Ako si se osjećala kao da tapkaš u mjestu, evo dobrih vijesti: stvari konačno kreću nabolje ove nedjelje, Vodolijo. Za to možeš zahvaliti Suncu u Vagi! Ovaj tranzit te usmjerava ka budućnosti i svemu što želiš da postigneš. Mjesec u tvom znaku, na samom početku nedjelje, donosi srećan period i daje ti dodatnu podršku.

Pun Mjesec u Ovnu podstiče te da dublje zaroniš u sebe i zaista upoznaš svoju ličnost. Cilj svega toga jeste da se više ponosiš onim što jesi. Sada stupaš u centar pažnje, pa očekuj pozive na događaje ili ponude za povezivanje sa zajednicom. Čeka te uzbudljiv period pun dinamike, jer sezona Vage donosi promjene koje posebno prijaju vazdušnim znacima, poput tebe.