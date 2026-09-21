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21. septembar - Međunarodni dan mira

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21.09.2026 20:00

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21. септембар - Међународни дан мира
Foto: ATV

Mir nema cijenu, a to najbolje znaju oni koji se sjećaju nesreće koju rat donosi. I dok se u svijetu lome koplja, u Republici Srpskoj se čuje: Ne ponovilo se nikada i nikome. Ovdje je mir plaćen životima.

"Za sada je dobro, pa šta će biti to ne znamo","Pa imali smo dva oslobođenja valjda živimo u miru","Nekome nije stalo do ovog mira. A mi smo drugo. Koji smo po nekoga izgubili za ovaj mir. I čuvamo ovaj mir i pazimo ovaj mir"

Na dan mira u BiH gotovo niko da tom danu da na značaju. Možda zato što se svako malo zazvecka oružjem, ili ratnim simbolima podsjeti na nesreću devedesetih godina.

"Imate svjetsku dimenziju mira, možda regionalnu i nacionalnu kako se osjeća stanje mira na nekom ambijentu gdje živimo i oni su svi povezani. Mi živimo u takvom ambijentu gdje mir nije samo odsustvo rata, mir podrazumijeva jednu širu dimenziju", istakao je ombudsman BiH Nevenko Vranješ.

Kako u svijetu odmjeravaju snage, čujemo samo putem medija. I tu je potreban oprez.

"Okej je informisati se ali nije okej stalno provjeravati i pratiti crnu hroniku, žutu štampu dešavanja u svijetu uglavnom su negativna, prenose negativne informacije jer imaju veću gledanost tako da mi sami moramo birati šta ćemo upijati", istakao je psiholog Danilo Ciganović.

Zagovornici ljudskih prava kažu da je ljudski život iznad svega, pa i mira. Psiholozi savjetuju unutrašnji mir. Ali građani, barem na ovim prostorima dobro znaju- mir je neprocjenjiv ali i nepredvidiv.

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Tagovi :

Međunarodni dan mira

psihologija

rat

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